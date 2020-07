Lacalle presidente

Lacalle asume Presidencia Pro Tempore del Mercosur con la mira en acuerdos externos. Apostará a la aceleración del TLC con UE en el semestre. El mandatario uruguayo llamó a abandonar la “falsa dicotomía” Estados Unidos/ China. El alto representante de la UE, Joseph Borrell, invitado a la Cumbre.

Asunción, 2/07/2020.- El presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, asumió este jueves la presidencia pro témpore del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) que fue entregada en forma oficial, y en sesión virtual, por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez.

El primer mandatario expresó que en esta gestión lo que Uruguay va a buscar es apostar a que el bloque sea “real y no de papel”, y que se termine lo empezado, refiriéndose a la firma del Acuerdo del MERCOSUR con la Unión Europea.

Durante la cumbre virtual de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados, Lacalle Pou hizo énfasis en su compromiso de concretar el acuerdo de comercio internacional. “El Mercosur tiene el deber de terminar lo que ha empezado. Tenemos que firmar con la Unión Europea y con el EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio)”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que la suscripción del acuerdo con la Unión Europea será una de las prioridades de la gestión uruguaya en la conducción del bloque regional. En ese sentido, anunció que trabajará fuertemente con la presidencia pro tempore de la CE, ocupada por Alemania, para tener resueltos los temas legales del acuerdo comercial, para lograr la ratificación en cada estado de la Unión Europea.

Asimismo, el nuevo presidente pro tempore abogó por un “sinceramiento” de los intereses externos de cada país del Mercosur, teniendo en cuenta las distintas velocidades y profundidad conque cada país del bloque avanza en los distintos acuerdos negociados.

Llamó a abandonar la “falsa dicotomía” entre Estados Unidos y China, puntualizando que los países que triunfaron en su desarrollo establecieron buenas relaciones con ambas potencias internacionales. Refirió la propuesta uruguaya de concertación de un TLC con Estados Unidos entregada al secretario Pompeo, sin haber obtenido respuesta.

En el mismo sentido, hizo hincapié en que China ha manifestado una y otra vez formalmente la vocación de profundizar las relaciones con el Mercosur, pero opinó que hubo “una especie de omisión de nuestro bloque de responder adecuadamente esta formalidad”.

Por otra parte, instó a los países del Mercosur a trabajar la zona de libre comercio, consolidar el trato nacional de los productos y perfeccionar la unión aduanera. Resaltó que durante la lucha contra la pandemia COVID-19 se demostró la vocación humanitaria de las naciones.

Uruguay asumió la PPT sin su canciller

Lacalle asumió la presidencia pro tempore del Mercosur, poco después de haber aceptado la renuncia de Ernesto Talvi, que ejerció el cargo durante cuatro meses.

Este es el motivo por el que en la toma de posesión de la presidencia pro tempore, apareció flanqueado por Carolina Ache Batlle, como ministra interina de Relaciones Exteriores, y no por su canciller.

Días atrás, el jefe diplomático calificó como “un error”, el apoyo presidencial al candidato de Estados Unidos, el cubano-estadounidense Mauricio Claver Carone, a ocupar la presidencia del Banco de Integración y Desarrollo BID, rompiendo así la histórica tradición de mantener la institución bajo la órbita de un país latinoamericano. El dirigente del Partido Colorado, fue acompañado por el ex presidente Sanguinetti en su descalificación, máxime teniendo en cuenta que uno de los presidentes fue el uruguayo, ex canciller Enrique Iglesias entre 1998 y 2005, por el espacio de dos períodos. La asunción de Francisco Bustillo, pone también en entredicho el futuro de la alianza gubernamental, ya que no pertenece al partido de su predecesor.

La UE en la Cumbre del Mercosur

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, fue uno de los invitados especiales de la 56° Cumbre de Jefes de Estados Partes y Asociados del Mercosur celebrada en la fecha de modo virtual.

Celebró que pese a las actuales circunstancias marcadas por la pandemia, tanto en Europa como América Latina y el Caribe, la Unión Europea y el Mercosur hayan logrado un acuerdo de asociación moderno, ambicioso, amplio y equilibrado que llevó muchos años construir.

En estas circunstancias celebramos el acuerdo de asociación y el futuro de las relaciones entre Europa y el Mercosur; es un verdadero placer, no solamente institucional sino también personal, poder decir que después de 20 años intensos, marcados de vaivenes, poder anunciar la finalización de las negociaciones. Ayer lo anuncié en el Parlamento Europeo, presentándolo como un acuerdo moderno, ambicioso, amplio y equilibrado”, expresó.

Manifestó que dicho acuerdo ofrece un instrumento sólido que reportará importantes beneficios económicos y sociales para ambos bloques y al mismo tiempo representa un claro compromiso de ambas regiones con el comercio internacional sustentado en principios y normas formales y justas.

Este Acuerdo es el mayor alcanzado nunca por la Unión Europea y el primero que firma el Mercosur con otro gran bloque regional. Será una zona de libre comercio que beneficiará a unas 800 millones de personas, casi una cuarta parte del PIB mundial, pero además de esas cifras generará mejores condiciones para un proceso de transferencia tecnológica y aumentar la competitividad de nuestras economías. Auguró cooperación para la capacitación en los empleos del mañana, teniendo en cuenta la gran franja de jóvenes de la región.

Indicó que la situación global obliga a aspirar a mayores niveles de igualdad y a ser más responsables con nuestras sociedades en el marco del cumplimiento de la Agenda 2030 del desarrollo sostenible y del Acuerdo de París, que también son elementos clave del acuerdo birregional.

Con este acuerdo ambos bloques asumen el compromiso de colaborar en temas de interés global como la economía digital y demuestran el alto compromiso de la Unión Europea y el Mercosur, considerando que el futuro depende de las capacidades digitales que requieren el comercio de hoy, señaló Borell.

También manifestó que existe un importante trabajo de comunicación por realizar para presentar este Acuerdo a los parlamentarios que tienen que ratificarlo y a los ciudadanos que tienen que comprendernos y asumirlos y que ese esfuerzo de comunicación lo tienen que hacer de manera conjunta. (Hace pocos días, el parlamento holandés tuvo una moción negativa en relación con el acuerdo, y es conocida la postura de Francia y los países que subsidian a su sector agrícola. N del E).

Indicó que Europa y América Latina son dos de las regiones más afines del mundo, con rica historia común, afinidad cultural y fuertes lazos sociales construidos día a día y también por una fuerte apuesta por el multilateralismo efectivo que es lo que necesita esta época de crisis y de incertidumbre por la cual transitamos. “Nos encontramos actualmente en una crisis global sin precedentes y es una prueba de resistencia y de resiliencia para la sociedad, la economía y la gobernanza mundial”, apuntó.

El resultado de superar esta crisis dependerá de nuestra capacidad de cooperación, de movilizar la acción colectiva a nivel internacional, porque la cooperación internacional es fundamental para superar las consecuencias de un problema que no conoce fronteras ni distingue de nacionalidades”, agregó, al tiempo de recordar lo dicho por el Papa Francisco, que frente a esta crisis solo cabe una respuesta colectiva porque nadie puede pretender salvarse solo.

Aunque reconoció que partimos de distintos niveles de desarrollo, aseguró que “es el momento de cooperar para encontrar soluciones, para darnos apoyo mutuo, para evitar sea aún más devastador para todos”, precisó. mercosurabc