La mano amarilla

El suspendido juez Contencioso Administrativo de La Plata Luis Federico Arias ve la mano de Conte Grand en la postergación de la declaración de Berra. Habló de lo que el procurador puede llegar a hacer para que la causa no avance. “Lo que ha hecho Berra no tiene justificativo alguno y el vínculo con Vidal está más que probado”, dijo.

Parece imparable el avance de la investigación en la causa por el espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires, de la mano del exauditor de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, Guillermo Berra, más allá de que su defensa haya interpuesto un incidente de nulidad para postergar la declaración del sospechoso, y que no sea finalmente este martes cuando tanto él como su esposa, María Rosario Sardiña, lo hagan ante la fiscal Cecilia Corfield.

En ese marco, Luis Federico Arias teme ver la mano del procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, detrás de este retraso: “Es el procurador, tiene a cargo el Ministerio Público y en consecuencia los fiscales reciben instrucciones de parte de él, y puede tratar de incidir para que la causa no avance; puede estar la mano oculta del procurador en esta postergación, con el fin de proteger a María Eugenia Vidal”, dijo.

En este sentido, recordó el accionar de Conte Grand “con el fiscal Sebastián Sclaera (al no responder a un pedido de desplazamiento por parte del fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari), y con Luis Carzoglio (hubo en 2018 una filtración de datos que se adjuntaron a la foja para tramitar la destitución del juez de Avellaneda), por eso no resultaría extraño que estuviera incidiendo para que la causa no avance”.

Según la visión de Arias, está más que probado el vínculo de Berra con Vidal: “Es una persona de su entera confianza, de su entraña”, sostuvo, y enfatizó que la exgobernadora “quiso presentarse como querellante y particular damnificada en la megacausa de las escuchas ilegales de la AFI durante la gestión macrista, mostrándose como víctima, y resulta que ella mandaba a espiar a sus oponentes en la provincia de Buenos Aires. Se le cayó la máscara”, enfatizó.

La finalidad de todo esto no es más que la impunidad de los delitos cometidos por Vidal, que durante su gestión ha tenido protección mediática y judicial. Pero reitero, para mí se le cae la máscara con todo esto, porque es querer tapar el sol con una mano, lo que ha hecho Berra no tiene justificativo alguno y el vínculo con Vidal está más que probado”, subrayó luego.

El otrora juez Contencioso Administrativo agregó que “es para especialistas en salud mental lo de toda esta causa, y hablo de metodología tanto desde lo político, como de cierta paranoia desde su impronta personal”, pero recalcó que “más allá de lo que ocurra con la causa penal, desde el punto de vista político es suficientemente grave y ha tomado estado público; día a día se va conociendo su verdadera identidad política y forma de gobernar, algo similar sucedió con Mauricio Macri”.

Del exmandatario, Arias recordó que “asumió la presidencia con una causa en curso por espionaje, la famosa de Ciro James, y terminó su mandato envuelto en un escándalo de espionaje; parece una obsesión la de gobernar utilizando esta metodología irregular, absolutamente ilegal, de poner los recursos del Estado al servicio del espionaje, que además tiene como metodología incidir en la voluntad del espiado, condicionarlo, encarpetarlo y eventualmente exhibirlo públicamente, y es una situación generalizada tanto del Gobierno de Macri como del de Vidal”.

Tarde o temprano la mentira salta a la luz, y la hipocresía de esa máscara de Vidal de persona casta y pura se viene cayendo desde hace rato, nos damos cuenta que detrás de esa máscara está Cruella De Vil”, concluyó con un recurso absolutamente gráfico Luis Federico Arias.