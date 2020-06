Un día como hoy

Antoni Gaudí fue el arquitecto Catalán más emblemático del modernismo, nacido un 25 de junio de 1852 en Reus, España. Our world fue la primera producción de televisión satelital internacional en vivo, y fue transmitida un 25 de junio de 1967. Luego de enfrentar en fases pre-eliminares a Francia, Italia, Hungría, Polonia, Brasil y el polémico 6 a 0 a Perú, Argentina debería medirse en la final del Mundial 78´ a Holanda.

25/06/1852 – Nacimiento de Antoni Gaudi.

Antoni Gaudí fue el arquitecto Catalán más emblemático del modernismo, nacido un 25 de junio de 1852 en Reus, España.

Con un sentido innato de la geometría y el volumen, así como una gran capacidad imaginativa sin igual, Gaudí es el artífice de las obras más populares de la ciudad de Barcelona, que lo recuerda como uno de sus más importantes representantes.

Se caracterizaba por recrear sus obras sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos los detalles según los iba ideando mentalmente utilizando principalmente la improvisación.

Entre 1984 y 2005 siete de sus obras han sido consideradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Parque Güell, Casa Milà, Palacio Güell, Casa Vicens, la Sagrada Familia, Casa Batlló y Cripta de la Colonia Güell son visitas obligadas y emblemas de Barcelona.

25/06/1967 – “All You need is love” primera canción de transmisión global emitida en televisión vía satélite.

Our world fue la primera producción de televisión satelital internacional en vivo, y fue transmitida un 25 de junio de 1967. En el marco de esta, el grupo británico “The Beatles” lanzaría uno de sus más populares temas, “All you need is love”.

Solicitada por la BBC para representar al Reino Unido en el mencionado programa, la canción se convertiría en la primera de transmisión global emitida en televisión vía satélite recibiéndola en 30 países y vista por más de 400 millones de personas.

Como se trataba de una transmisión mundial, se le dio a la canción un sentido internacional, abriendo con el himno francés “La Marsellesa”, e incluyendo fragmentos de otras piezas durante la presentación, como ser la segunda parte de la invención nº 8 en Fa de Johann Sebastian Bach, trasladada a Sol e interpretada con dos trompetas piccolo y “Greensleeves” (con cuerdas); “In the Mood”, de Glenn Miller, con saxofón.

“All you need is love” se terminaría consolidado como uno de los temas más populares y recordados de la banda británica.

25/06/1978 – Argentina Campeón del Mundo 1978.

Luego de enfrentar en fases pre-eliminares a Francia, Italia, Hungría, Polonia, Brasil y el polémico 6 a 0 a Perú, Argentina debería medirse en la final del Mundial 78´ a Holanda.

El partido se disputaría un 25 de Junio de 1978, en el Estadio Monumental.

A los 38 minutos de juego, el “Matador” Mario Kempes pondría el 1-0 transitorio, pero a pocos minutos de que la final terminara Dick Nanninga empataría para el conjunto holandés y enviaría el partido a prórroga.

Al minuto 15 del tiempo suplementario el goleador argentino, Mario Kempes, volvería a marcar y Daniel Bertoni finalizando el encuentro lo haría también para sellar el 3 a 1 definitivo..

La Selección de fútbol de Argentina conseguiría de esta manera su primera Copa Mundial de fútbol, el delantero Mario Alberto Kempes el premio al máximo goleador y mejor jugador del torneo, y Ubaldo Fillol el premio al mejor arquero del torneo. Además, Argentina ganaría el premio al Juego Limpio.