Drogas y género

En el marco de la campaña global por el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y el Abuso de Drogas, que se celebra el 26 de junio, el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense elaboró un informe respecto a los desafíos que presenta la Argentina. El documento aborda la evolución de distintos indicadores de consumo de sustancias, el impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 (en la oferta y demanda de drogas) y qué podría ocurrir cuando finalice el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Desde el Observatorio, como parte de la adhesión a la campaña global, se difundió el testimonio de Gaby (Diego Thill Caselli), que falleció el pasado 27 de enero. Su historia resume gran parte de la problemática vinculada al acceso a tratamientos y las diferencias de género.

Gaby fue una importante referente de la lucha por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en la provincia de Buenos Aires. Protagonizó el primer matrimonio igualitario de La Plata y, en los años 90, encabezó campañas e intervenciones callejeras para exigir que se respeten los derechos de las personas con HIV. En 2017, tras un operativo policial, se le encontró estupefacientes para la venta en su domicilio y pasó más de 8 meses en el pabellón trans de la cárcel de Florencio Varela. Así relató su experiencia:

Nunca en la vida había vendido, y nunca más lo voy a volver a hacer. Yo bailaba y daba clases de danzas hasta que me rompí la pierna en tres partes, en un accidente de moto. Estuve un año sin caminar y no pude bailar más, ni dar clases, y en ese momento se presentó una oportunidad de ganar algo de plata, que se convirtió en mucha y me cebé. Me enceguecí con la guita y pensé que iba a ser intocable, pero el universo me dijo no. Acá nadie es intocable: o muerto o presa. Creo que podía haber terminado muerta, porque en ese momento tomaba mucha. cocaína, más de 15 gramos por día. Y el universo me dio una señal y lo pude alquimizar: revertí la energía”