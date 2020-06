El presidente de la Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del interior de la República Argentina (ARBIA), Osvaldo Francés, habló sobre la difícil situación que atraviesan las Pymes y Micropymes del rubro de la comunicación. En ese sentido, reclamó apoyo tanto al gobierno nacional como a los provinciales y municipales.

Francés afirmó en Ser Industria Radio (programa que se puede escuchar por Del Pueblo Radio los lunes de 10 a 12) que, en los últimos cuatro años, aproximadamente fueron 1000 los medios de comunicación dejaron el éter por cuestiones económicas.

¿Cómo atraviesan la crisis las radiodifusoras independientes del país?

La situación no es dispar a lo que se vive otros sectores en todo el país. Ya veníamos de cuatro años de un proceso muy complicado para los medios Pymes y Micropymes. Con la pandemia eso fue en aumento, el 90% de los medios independientes, que no responden a los grandes grupos de económicos de la comunicación, atraviesa un momento crítico.

Eso es grave porque la sociedad necesita muchas voces, más allá de los periodistas que necesitan medios para trabajar…

Lo primero que hay que destacar es que la comunicación es un derecho humano, no es derecho de ningún periodista, ni de un grupo empresario. El pueblo tiene el derecho a comunicarse, no solamente a escuchar, así que es fundamental como aval de la democracia que existan muchos medios de todas las aristas políticas posibles. Deben existir el debate, la información, para que cada oyente, cada televidente, saque su propia conclusión, porque si no, se termina imponiendo la desinformación.

¿En los cuatro años que mencionas, qué cantidad de medios cerraron?

Como presidente de una asociación nacional te puedo decir que han cerrado aproximadamente 1000 medios de comunicación de los sectores populares, emprendimientos familiares, cooperativos, micropymes y pymes. Es que, al no tener el sustento básico de un medio de comunicación, que es la pauta publicitaria y con la dolarización de los consumos básicos que tiene una emisora de tv o de radio, como el teléfono, internet y la energía, no pueden mantenerse. Hoy cualquier radio con la mínima potencia, más internet, un cable para información e impuestos, tiene un costo fijo de 100 mil pesos. Por eso es fundamental la asistencia de los tres estados municipal, provincial y nacional en el buen reparto de la pauta publicitaria.

Ante el arrastre del alza de tarifas, el cierre de comercios y la inactividad de las empresas, el apoyo estatal es ya indispensable entonces…

Sí, porque el apoyo fundamental para los medios de comunicación es la pauta publicitaria, son millones y millones de pesos que manejan los municipios, las provincias y nacional.

¿Percibís desde ARBIA, angustia y preocupación por parte de los propietarios de medios?

Por supuesto. El que tenía pauta publicitaria la fue perdiendo. Hoy están a un 25% de lo que recaudaban y con eso no subsistís, porque los costos fijos por más que el Estado haya congelado los servicios, siguen siendo los mismos, no bajaron. Los podés pagar más tarde, pero hay que pagarlos. Ahí hay una complicación. Insisto, es fundamental el derecho que tienen todos los medios de comunicación de recibir la mejor asistencia del Estado, que es la pauta publicitaria. La Provincia de Buenos Aires creó un ministerio de Comunicación, no sé para qué porqué no estoy viendo que comunica. Tenemos 300 medios y ninguno recibe apoyo de la provincia, ni del gobierno, ni del Banco Provincia. Son situaciones complicadas y así están todos. Nación está dando alguna mano, pero todavía la asistencia es escasa. Hay que seguir luchando para que se habilite de forma permanente y cotidiana lo que se reparten en tantos grupos concentrados de comunicación. Además, esos grandes medios manejan otros negocios. el Grupo Clarín o el Grupo Vila están en la energía, en el petróleo, en la soja, en el arroz. Ellos tienen la comunicación para hacer otro tipo de negocios, eso es lo que hay que visualizar.

Fuente: https://www.serindustria.com.ar/