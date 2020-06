Juan Rosso grita su inocencia

Juan Rosso el docente encarcelado por presunto abuso en el Jardín 901 de Tandil, hizo llegar a Del Pueblo Noticias una carta abierta con el título “Nunca más solo”, en la que una vez más manifiesta su inocencia. Desde su detención Rosso viene siendo acompañado por docentes, profesores, autoridades de la Facultad de Arte de la UNICEN, amigos y familiares que se movilizaron en varias oportunidades reclamando justicia para Juan.

NUNCA MÁS SOLO

Mientras me llevaban a declarar frente al fiscal, verdugo de nuestro siglo, porque a pesar de tener su rostro descubierto y a costa de su poder designado, su mirada está sesgada de prejuicio y repudiable autoridad moral, por creer sin dudar en un relato contradictorio y envenenado. No escuchó, ni siquiera fue capaz de mirarme a los ojos por su velo de prejuicio enquistado.

Mientras atravesaba el pasillo esposado y tapado en la cara con una campera cual delincuente cualquiera, el resto de los sentidos se agudizó, el miedo y la bronca fueron mis peores enemigos ¿Qué hago acá? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué me toca esto a mí?

Entonces fue cuando escuché una voz maternal, aunque violenta. Me gritaba que yo estaba solo, pero era esa voz la que se escuchaba sin eco y con sed de venganza por su propia historia personal, era una voz solitaria y despiadada. Esa mujer que no sólo sufrió niña, como declaró, sino que de adulta también lloró desconsolada sin que nadie la acobijara y por eso hoy busca redimir ese dolor. Esa madre que también fue niña, gritó, expresó su odio y dolor contraído en su vivencia. Pero, señora, yo no tengo, no tuve, ni tendré la culpa de su pesado pasado y su presente desalmado. Yo solo hacía mi trabajo con la mayor dedicación y amor que me fue inculcado. Esta sociedad sí que es injusta, lo sé, dígamelo a mí que estoy pagando la condena de una fábula perversa. Como dijo un profesional: “la mentira cuando es autopercibida es más difícil de desmoronar”. Pero mientras tanto yo sigo acá, privado de mi libertad y lastimosamente para usted, que gritó odiada, la soledad no me acompaña.

Ya son cientos y serán miles los docentes, artistas, familiares y amigos que encontraron en esta causa aberrante la gota que derramó el vaso, para que se deje de usar a los maestros como el chivo expiatorio de un sistema social/ familiar y judicial. Un sistema que lava sus culpas señalando, juzgando, sentenciando y tapando sus propias miserias con nuestra grandeza, mientras acusan a otro ciudadano sin piedad, sin buscar la verdad.

Hagámonos cargo de los que nos toca. Usted familia de criar y amar sin rencor, sin secuelas de dolor porque serán sus hijos las víctimas del mismo.

Usted fiscal, de ser objetivo a la hora de actuar y de mirar de frente a quien quiere culpar sin prueba alguna más que los dichos contradictorios y mentirosos.

Y a mí, déjenme seguir en el aula. Me formé para educar y siempre lo haré con dedicación, respeto y mucha conciencia.

Pido únicamente que la justicia, en parte culpable de esta infamia, en otra instancia haga su trabajo correctamente como yo sí hice el mío en el jardín, como lo vengo haciendo desde los 22 años, porque hace 6 años que trabajo con niñas y niños, educando y aprendiendo con ellos, sin ningún problema y miles de satisfacciones.

Que la familia y el fiscal se hagan cargo de su error, de su falla moral y de su prejuicio social. La familia por crearse y creerse la mentira que se auto impusieron, por querer ocultar sus propias irresponsabilidades como padres, por el odio enraizado en su propia historia personal, que no juzgo, pero sufro en carne propia. Niños maltratados, con claros indicios de descuido y signos de violencia en una casa frágil. Ellos mismos les contaban a sus maestras esta situación. Padres que nunca fueron a una reunión convocada por el jardín, demostrando un claro desinterés por el vínculo hogar/institución educativa. Háganse cargo de los que les toca y déjenme seguir con mi vida, trabajando y siendo feliz. ¡No tienen derecho a arruinarme la vida! Fiscal y Jueza de primera instancia, cómplices de la “barbarie”, de esta “caza de brujas”, sin pruebas más que la declaración contradictoria y nefasta de los padres.

Las pruebas a mi favor son contundentes, sino las ven es porque no quieren verlas. El prejuicio y la violencia institucional son claros. Acá hay un mal proceder y un mal desempeño de sus funciones, señor fiscal, señora jueza. Pido por mis derechos, pido por mi vida.

Y así con el tiempo las respuestas se fueron contestando por sí solas. Ésta es la razón por la cual me encuentro acá, por error, por engaño, pero no estoy solo. Porque si esta injusticia le sucedía a alguien que no estaba acompañado, esa sí que hubiera sido una sentencia de muerte social, señor fiscal. Pero para desdicha del verdugo y los confabuladores seriales, este caso se multiplica en conciencia y lucha unida, es esperanza a la espera de una verdadera justicia.

Juan Rosso. 6/2020

