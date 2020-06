Discriminación y violencia policial contra los Qom en Chaco

Un grupo de policías Ingresaron en la madrugada del domingo pasado sin orden de allanamiento y tras destruir todo, se llevaron a cuatro jóvenes a la Comisaría Tercera de la localidad de Fontana, Chaco, donde fueron brutalmente golpeadxs y torturadxs. A las dos chicas, una menor de edad, las rociaron con alcohol para luego abusarlas sexualmente.



LA PEOR OPINIÓN ES EL SILENCIO

En los momentos de crisis y ante una situación disruptiva como esta pandemia universal, afloran las actitudes, los valores que más enaltecen al ser humano pero también las miserias más abominables.

Día a día se producen hechos que por provenir de las redes sociales intervenidas por importantes sectores de poder económico minan la credibilidad de lo dicho, generando un descreimiento en gran parte de la sociedad.

La militancia por el derecho humano a la comunicación nos lleva a plantear una reflexión profunda para que aquellos que tienen mayor poder de resolución actúen preventivamente o resuelvan rápidamente ante situaciones como las que viven los hermanos Qom de la provincia del Chaco. Un pueblo originarios que ya padece 13 muertos por Covid 19

Policías de la localidad Fontana, en el Gran Resistencia, que abusan de niñas, que golpean a una familia entera no tienen ningún justificativo y debe recaer sobre ellos todo el peso de la ley y la mayor condena social.

Rociarlos con alcohol con la amenaza de prenderlos fuego o para evitar que reproduzcan el contagio de coronavirus, del mismo modo que llevarlos al aislamiento social por hacinamiento es una decisión de algunos personajes que llegan a esa “solución” porque la propia institución lo permite, facilita o promueve. Y porque hay una parte de la sociedad que considera a los originarios como infrahumanos.

Rociarlos con alcohol es fumigarlos. La acción de fumigarlos tiene que ver con el monocultivo mental de quienes trabajando en contextos multiculturales y plurilingües suponen que todos son hablantes castellano cuando los oídos escuchan otras lenguas y otras voces.

En Chaco se hablan tres lenguas indígenas y existen tres pueblos que son sujetos de derechos colectivos. El pueblo qom, pueblo wichi y el pueblo mocoví comparten un mismo presente. Es fundamental facilitar el entendimiento, la comprensión para el acceso a la información pública, sea sociosanitaria o ambiental de toda la sociedad. Definir una política comunicacional desde la gestión estatal requiere la participación de los actores a los cuales se les destina la política. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual garantiza la accesibilidad; es fundamental que en medio de la cuarentena se extremen las medidas de acceso a la información para toda la sociedad. Sin accesibilidad no hay derecho a la información.

Lo peor que puede suceder es silenciar los hechos, silenciar es limitar la libertad de expresión. Sin condena, no hay posibilidad de modificar conductas.

Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN FONTANA: EL GOBIERNO PROVINCIAL APARTÓ DE SUS FUNCIONES A LOS POLICÍAS IMPLICADOS

Queremos decirles que no vamos a tolerar la impunidad. No vamos a tolerar que estos hechos pasen desapercibidos ni que vuelvan a ocurrir. Seguimos trabajando para el esclarecimiento de los hechos y la garantía de justicia”, aseguró la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar.

La ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, acompañada por el Jefe de la policía del Chaco Fernando Romero brindó una breve conferencia de prensa en la que anunció que el gobernador Jorge Capitanich dispuso el inmediato apartamiento de sus funciones de los agentes responsables de ejercer violencia policial contra una familia en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana.

El hecho se produjo en horas de la madrugada del domingo, cuando efectivos policiales de la comisaría tercera irrumpieron en una vivienda. Mediante golpes, detuvieron y trasladaron a cuatro personas – dos mujeres y dos varones – y agredieron a otra mujer que estaba en la vivienda.

La ministra, remarcó además: “Repudiamos este accionar ilegal, violento y arbitrario, de integrantes de la policía que nada tienen que ver con el compromiso que lleva adelante el gobierno y la policía misma con el estado de derecho y las garantías de los derechos humanos., así como también repudiamos todo tipo de violencia”, aseguró la ministra.

En el caso, interviene el Órgano de Control Institucional (OCI) de la policía, junto a la Fiscalía de Derechos Humanos, exigiendo la correspondiente investigación al personal policial que intervino en el operativo “y realizando la investigación judicial para que sean juzgados penalmente por sus actos”, detalló Zalazar.

A su vez, la funcionaria aclaró que el equipo perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros se hizo presente en el domicilio “con la finalidad de contener psicológicamente a las víctimas, asesorarlas y orientarlas legalmente en cuanto a la reivindicación de sus derechos vulnerados, promover el acceso a la salud solicitando ambulancia y acercándolas al servicio del Hospital Perrando articulando con el Ministerio de Salud y la Justicia”.

Además, el Estado también será querellante en la causa “para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia por las víctimas. El equipo continúa en contacto con la familia para generar una intervención integral y darle acompañamiento en todo momento”, finalizó Zalazar.

