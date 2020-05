Dady Brieva muy crítico con Alberto Fernández

Rubén Enrique “Dady” Brieva le envió un mensaje eufórico al presidente Alberto Fernández desde su programa de radio, Volver Mejores, que se emite en El Destape. “Seamos Venezuela ahora” dijo Dady.

Cuando volvimos creí que no iban a estar más los que estaban, creí que se iba a investigar. Me dio ilusión eso. Tengo la sensación de que si no investigamos, no juzgamos, no encarcelamos, no intervenimos a evasores, medios, fugadores, comunicadores, Justicia, entidades financieras, fuimos”, consideró el mediático humorista.