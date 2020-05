Las ollas populares en medio de la Pampa Húmeda

El movimiento 1 de Octubre dio a conocer con este título un documento en el que analizan la situación de hambre por la que atraviesan familias de Tandil, Azul y Olavarría, lugares en los que la agrupación que tiene como referente a Griselda Altamirano viene desarrollando trabajo territorial desde hace varios años.

El documento

En la última reunión por zoom del G20 el Gobierno Nacional les garantizo, les aseguro a los países miembros que no le va a faltar aceite al mundo, que no le va a faltar comida al mundo, eso quiere decir dos cosas, que el presidente no tiene pensado pelearse con la oligarquía que especula con la devaluación para salir favorecido en el intercambio comercial de exportación, segundo lo grosero que es en medio de la pampa húmeda, donde se produce la soja, el maíz, el girasol, chanchos, huevos y vacas, que parte de la población dependa y requiera de algún tipo de asistencia para garantizar la comida, más grave aún que los propios gobiernos en todos sus niveles, en lugar de intentar erradicar esas ollas las promuevan como la solución que no le están dando al pueblo.

Aun no falta la comida, no podemos hablar de hambre en el centro de la provincia, pero tenemos que hablar de cuantas toneladas de asistencia por mes están garantizando que esto no explote, ya que vemos como se cuenta como Azaña, los kilos que reparte el ministerio de educación, los kilos que reparte la municipalidad y los que reparte nación a través de las organizaciones, como se garantiza la salud si en 2 meses hubo asistencia por casi un millón de toneladas de comida?, además de los recursos económicos de los subsidios de todo tipo, toneladas de comida para que no haya hambre en medio de la pampa húmeda, no es ninguna Azaña, solo deja al desnudo este sistema perverso donde cada vez más familias requieren en algún momento del mes comida a granel, mucho más nefasto aun es que las ollas populares que surgen como iniciativa de un pueblo para resolver rápidamente lo que el estado no resuelve, se haya institucionalizado de tal manera que los propios funcionarios que deben brindar soluciones hacen propaganda y promueven las ollas populares en lugar de buscar luego de 60 días y tiempo considerable para el abordaje territorial, garantizar a cada una de esas familias llegar con la asistencia o el recurso de una manera más digna, que puedan con esos alimentos que van a la olla repartirlos y que se cocine en casa, para preservar la figura materna y paterna como proveedor de alimentos respetando el núcleo familiar y que se garantice además evitar el tumulto diario expuesto a la posibilidad de propagar el virus por salir a buscar comida , dos cosas que no se están teniendo en cuenta.

2000 personas en comedores merenderos y ollas populares son 500 familias como máximo, no se puede resolver en medio de tanta asistencia que estas familias coman en casa?.

Se horrorizan cuando nuestra organización sale a la calle con la distancia adecuada, con barbijo y al aire libre, pero festejan el amontonamiento de la necesidad sin buscar descomprimir sino por el contrario propagando una bomba de tiempo irresponsable e irrespetuosa hacia los sectores vulnerables de la ciudad, utilización política de la miseria en su máxima expresión, los sectores más reaccionarios e hipócritas tratan de expiar su alma donando unos kilos de carne, como muchos sectores solidarios también son utilizados para contener.

Hay hambre en Tandil nos preguntan, todavía no, mala nutrición si hace décadas, por eso pende de un hilo, el invierno y la elección que tendrán que hacer muchas familias entre comprar leña y comprar comida empezara a desnudar lo endeble de la situación porque requiere toneladas y toneladas de asistencia, una asistencia que en el centro de la pampa húmeda se puede organizar mejor, hay dos razones por las cuales una familia no puede garantizar su comida en casa, una es porque no tiene el fuego para hacerlo, gas o leña, la segunda porque no tiene nada para echarle a la olla, como es posible que algo tan simple no sea resuelto, una a una las familias que van a las ollas populares, no importa si son católicos o evangélicos, si son de una organización o de otra, si tienen hijos o no los tienen, garantizar que se coma en casa, que los fideos que se echan a la olla o la carne que se echa a la olla se distribuya, o que se planifique en base a lo que es necesario y se garanticen los recursos suficientes, ya que no es altruismo ni solidaridad ni un acto de bondad pudiendo garantizar que una madre o un padre se cocine en casa tenga que ir con el tapper a buscar comida a una olla popular, basta del verso de que se aprovechan mejor los recursos, entregar 5 porciones de comida y entregar la comida para que se cocine para 5 en casa es el mismo recurso.

La discusión es a la inversa, no como se reparte y se administra la miseria, sino como se transita la cuarentena, sin perder la línea, sin perder de vista la dignidad de la clase trabajadora, cada vez más trabajadores son empujados a necesitar algún tipo de asistencia, mientras vemos groseramente la acumulación de riquezas y la especulación de la clase parasitaria, los que viven de la herencia y de la renta en base al trabajo de otros, que invierten luego en ladrillos para vivir también de la renta de los sin techo, estos son los vagos los parásitos que especulan con la miseria, por eso es necesario profundizar la discusión, no es momento de tibiezas sino de seguridad y convicción, estamos en el centro de la pampa húmeda, nido de la oligarquía más rancia, clase parasitaria de antepasados que masacraron a los pueblos originarios para robar sus tierras . Genéticamente criminales y educados con un desprecio profundo hacia los trabajadores, quieren aumentar el precio de la comida aún más, quieren llevar comida al mundo sin garantizar el mercado interno, estos sectores que especulan y asesinaron y asesinan históricamente como lo han hecho con el chico de 16 años que estaba cazando una liebre en cañuelas y el oligarca, el patrón de la estancia lo atropello con total impunidad, esto son y si no les ponemos un frenos van a seguir avanzando siempre con la sangre del pueblo entre sus manos.

Debemos discutir y avanzar los sectores más combativos y arraigados en el pueblo, con un programa desde el centro de la Pcia de Buenos Aire, exigiendo desde la matriz productiva que es la tierra, no puede faltar tierra para trabajar y tierra para vivir, no puede el pueblo buscar comida de una olla y vivir en una casa de chapa, no pueden nuestros pueblos ser empujados al desarraigo y la miseria, cada vez más lejos de los recursos y más cerca de la marginalidad.

MOVIMIENTO 1°DE OCTUBRE dentro de la CORRIENTE Social y Sindical 1° DE MAYO.

TANDIL-AZUL-OLAVARRIA

Comparte esto: Twitter

Facebook