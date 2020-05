CESUAR invita a participar del concurso literario “La historia de género va a tu casa”

El Centro Sureño Argentino de Azul patrocina, auspicia y organiza el Primer Concurso Literario Virtual 2020. Haciendo énfasis en el conocimiento, recuperación y valoración de nuestro pasado este certamen está dirigido hacia los jóvenes con vocación docente en pos de recobrar las tradiciones históricas de la Patria.

En las bases de la convocatoria se especifica que “Los alumnos que quieran participar voluntariamente deben desarrollar una monografía o ensayo en base a las modalidades de Historia y Ciencias Naturales de los INSF del distrito escolar de Azul. Creemos que es importante revalorizar la historia de género, del rol preponderante de la mujer no sólo en la epopeya de nuestra independencia sino también su participación en el desarrollo de la ciencia en Argentina.

Además poder conocer, reflexionar y recobrar el pasado del protagonismo de las mujeres en historias desconocidas para ser revalorizadas; sobre todo hacer hincapié en aquellos personajes que también cumplieron un rol destacado en la Historia Nacional y cuyas vidas no fueron tratadas con la regularidad correspondiente”.

Los organizadores plantean como objetivos ” Incrementar el conocimiento del protagonismo de la mujer dentro de la Historia Nacional a través del estudio de la vida de diferentes protagonistas. Motivar y desarrollar la capacidad de creación literaria de los alumnos de las instituciones educativas del nivel terciario del Distrito Escolar de Azul”.

BASES DEL CERTAMEN

GÉNERO: Monografía o ensayo de carácter divulgativo.

PREMIO: la monografía o ensayo seleccionado se hará acreedor a un premio de pesos cinco mil ($5000), más una donación de igual monto al ISDF perteneciente, pesos dos mil ($2000) al segundo lugar. Además de una medalla y diploma del primer al quinto puesto.

ABIERTO A: Todos los alumnos concurrentes a los ISFD de la modalidad Historia y Ciencias Naturales (todas sus áreas de incumbencia) del Distrito Escolar de Azul.

ENTIDAD CONVOCANTE ORGANIZADORA: Asociación Mutual “Centro Sureño Argentino” CESUAR Social, Cultural y Deportivo La institución de mi Ciudad.

TEMA: En general, los futuros docentes cuentan con una importante dosis de curiosidad -a veces no completamente satisfecha- en temas de historia de género. Sus conocimientos en literatura son ejercitados y puestos a prueba quizás con mayor frecuencia que dado los textos que abordan cada día en los ISFD.

Dentro del marco de la historia de género en la Argentina la temática está dirigida a redescubrir la vida de las mujeres cuyo protagonismo fuera silenciado por la historiografía

tradicional. Por lo tanto la temática a desarrollar es la Historia de las mujeres en La guerra de Independencia y su participación en el desarrollo de la Ciencia en Argentina. Las monografías deberán ser rigurosamente inéditas, es decir, que no hayan sido publicadas a

través de ningún medio escrito o virtual, ni en forma parcial o completa, o estar participando en forma paralela en otros concursos o que estén pendientes de fallo. Es importante destacar que se calificará la originalidad del tema y los diferentes contextos

que se tomaran en cuenta para el desarrollo del mismo.

MODALIDAD: Presentación de monografía o ensayo de carácter inédito.

CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA: Se presentarán los diferentes textos literarios en formato papel A4, interlineado 1,5, letra Arial 12, texto justificado, es imprescindible realizar citas bibliográficas, fuentes y bibliografía consultada además de

índice.

Se tendrán en cuenta la originalidad del título y los diversos aspectos desarrollados como ser la relevancia del tema, contextos abordados y rigurosidad histórica.

Las monografías entregadas deberán tener en siguiente formato: Carátula con el título de la misma, nombre y apellido del autor, instituto al cual pertenece y al pie de página datos

personales: nombre apellido, DNI, mail y teléfonos de contacto. Los trabajos presentados al ser de carácter académico deberán tener la cantidad de hojas que el autor considere necesaria pero en lo posible no deberán superar las 5(cinco) hojas como máximo.

De no cumplirse algunas de las pautas arriba mencionadas ni con la temática solicitada su participación no tendrá validez.

FECHA DE INICIO: 22 de mayo 2020

FECHA DE CIERRE: 19 de junio 2020

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

• El plazo de presentación de las obras vía on-line se cerrará irrevocablemente el día 19 de junio de 2020 (inclusive). Después de esta fecha ningún trabajo será aceptado.

• Los envíos se harán bajo la responsabilidad de los participantes hechos solamente por correo electrónico. Además deberán consignar mail y celular de contacto.

TODOS LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADOS A LOS SIGUIENTES MAILS:

elprofejuan96@yahoo.com / jjaguilera@ciudad.com.ar

IMPORTANTE: TODOS LOS DATOS SERÁN SUJETOS A LAS NORMAS DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INSTITUCIÓN PATROCINANTE HASTA LA DIFUSIÓN DEL GANADOR DEL CONCURSO.

Foto ilustrativa: “las cuatro de Melchior”, un grupo de científicas argentinas que participaron del primer trabajo de campo en la Antártida.

