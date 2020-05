Con el foco en barrios populares, Fernández afirmó que aislamiento “durará lo que tenga que durar”

El presidente Alberto Fernández anunció que “todo el esfuerzo y la atención” de la nueva etapa estará concentrada especialmente “en los barrios populares” del AMBA, y en el control del transporte jurisdiccional, al extender hasta el 7 de junio el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y advertir que “la cuarentena durará todo lo que tenga que durar” porque la prioridad sigue siendo “la salud” de los argentinos.

La cuarentena durará todo lo que tenga durar”, dijo y dejó claro que “lo angustiante” no es su extensión, sino “un Estado ausente”, “que no esté, que te abandone, no uno que te diga que tenés que quedarte en tu casa”.