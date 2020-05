Lordén: “Es lamentable que la salud se partidice”

Entrevistada por Fernando Carnota en Radio Rivadavia, Lordén remarcó la cercanía geográfica entre la Provincia y la Ciudad, “un poco más del 40% de los que trabajan en Capital son habitantes del conurbano, y el 50% de la gente del conurbano se atiende en los 33 hospitales porteños”.

No obstante, descartó lo señalado por el oficialismo bonaerense: que la Ciudad de Buenos Aires es un foco de contagio que será perjudicial para la Provincia, “las diferencias que estamos viendo en números de infectados tiene que ver con la cantidad de testeos, en Ciudad están realizando 480 test cada 100 mil habitantes, y en la Provincia la mitad, por lo tanto tiene menos casos de Covid-19”, afirmó la legisladora.

La Provincia tiene menos aparición de Covid-19, sin embargo tiene mayor cantidad de villas, más de 900 donde residen más de 10 millones de personas de los cuales el 40% trabaja en negro, el 54% no tiene cloacas, el 27% no tiene agua potable, el 33% no tiene gas…”, detalló e indicó “ésta es la situación del conurbano y le advertimos al gobernador Kicillof que iba a ser un foco peligroso de contagio”.