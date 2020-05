Industriales de CGERA proponen que los bancos otorguen créditos a tasas negativas para financiar los cheques rechazados

La entidad empresaria solicitó una convocatoria urgente a una mesa tripartita junto al Gobierno y los bancos para regenerar la sostenibilidad de la cadena de pagos.

La Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), propuso que las entidades bancarias financien los cheques emitidos rechazados de sus clientes a través de créditos a tasas negativas, en el marco del necesario aislamiento social, preventivo y obligatorio, que impide que miles de comercios e industrias puedan abrir sus puertas.

Las PYMES negociamos y vendimos valores posdatados a los bancos durante febrero y marzo con vencimientos en fechas que coincidían con la cuarentena. Sabemos que 50 % de ellos en montos han sido rechazados por el banco emisor dejando en descubierto tanto al firmante como al poseedor de dicho valor”, explicó Marcelo Fernández, Presidente de CGERA.

En este sentido, Fernández señaló que “cada entidad tiene el stock de estos rechazos de sus clientes desde el 20/3 al 8/5, entonces si éste calificaba en el momento de la operación, nos preguntamos porque hoy no califica para créditos futuros si el empresario no pudo cubrir por causas de fuerza mayor”.

Asimismo, el titular de CGERA y Presidente de la Cámara de Insumos Textiles (Cafaicym) destacó que “los bancos saben que los cheques no fueron cubiertos durante la cuarentena porque el empresario no produjo o no vendió, no porque haya hecho malas inversiones o haya fugado dinero de su emprendimiento”.

Las entidades financieras conocen a su cliente y si calificaba cuando un banco tomaba ese un cheque, hoy debería ayudarlo a paliar esta crisis con el total o un alto porcentaje de los valores devueltos”. “Esto permitiría volver a redepositarlos y así no cortar la cadena de pagos, permitiendo que exista capital de trabajo cuando superemos la pandemia”, concluyó.

