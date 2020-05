En Rojas difunden un documental que describe los daños que causa un producto de Bayer- Monsanto

Con la participación de Guillermo Fischnaller y el abogado Juan Ignacio Pereyra, integrantes el Foro Ambiental de Rojas, se está difundiendo un trailer de la película de Gaby Weber “Agricultura oncológica: la receta de Monsanto ha fracasado”. El film describe los daños que causa el agrotóxico.

La Plata, 10 May (InfoGEI).- El documental detalla con datos concretos y cruelmente reales, como la “invasión” de Bayer- Monsanto en el distrito de Rojas, desde hace más de 20 años, “ha transformado no solo la fisonomía del paisaje rural, sino la misma profundidad de la tierra y de todos los seres vivos que habitaban en ella”.

Según da cuenta el portal de noticias local, Rojas Ciudad, el agro tóxico al matar todo tipo de malezas, “mata también a casi todas las especies de bichos del campo, los microbios y bichos que conformaban la microbiología tan rica que existía”, al tiempo que asegura que “las consecuencias más trágicas se seguirán sufriendo en las futuras generaciones, puesto que el daño ya es genético en los habitantes” del distrito.

Tal como lo expresa el material audiovisual, estas prácticas afectan no solo a los seres vivos, sino que han provocado la muerte de la tierra que ya no posee más abonos naturales, y además al ir muriendo se va secando y sellando, lo que aumenta los riesgos de nuevas inundaciones aun en lugares donde no se registran altos índices de lluvias.

Así pues, en Rojas llevan adelante actos en “beneficio” de la comunidad a la que ellos mismos condenan a muerte. En ese sentido, hacen donaciones, pintan edificios públicos, enseñan oficios en cursos acelerados, entre otros ejemplos de alto contenido hipócrita.

Como lo afirma un médico en el documental, “no es lógico producir alimentos aplicándoles veneno, porque luego se ingieren. Esto lo comprenden desde los niños hasta cualquier ser humano sensato y con una mínima dosis de bondad pero, estas multinacionales llevan la misma venda de corrupción en los ojos que la mayoría de los miembros del sistema judicial argentino, que hacen todo lo posible junto al poder político que esté de turno para ocultar esta tragedia que sufre el pueblo”, finaliza la nota de Rojas Ciudad. (InfoGEI)Jd

