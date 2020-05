Preocupación por los alquileres: La Federación de Inquilinos se reunió con la Ministra Bielsa

Durante la jornada del sábado, la ministra de hábitat de la Nación,

María Eugenia Bielsa, mantuvo una reunión con la Federación de

Inquilinos Nacional, en donde escuchó propuestas orientadas a llevar

tranquilidad a los 9 millones de inquilinos del país.

En concreto, las organizaciones pidieron a la ministra cuatro puntos:

que se apruebe la Ley de Alquileres Nacional que ya tiene media

sanción en la cámara de Diputados, que se prorrogue el Decreto 320 al

menos por dos años, y que se garantice un organismo para hacer cumplir

el derecho que otorga el decreto sobre alquileres, y que el Estado

asista ante la deuda que los inquilinos estan acumulando en este

tiempo de aislamiento (sin tener la posibilidad de trabajar).

La ministra Bielsa expresó que va a analizar las medidas, y que dará

una respuesta en los próximos días.

Entendemos y acompañamos la decisión que se tomó en respecto el

aislamiento, pero a la vez creemos que es fundamental la asistencia

del Estado para pagar las deudas que se generan a partir de esta

situación. La mayoría de los inquilinos no pudo trabajar, pero esto

generó presión social y conflicto con inmobiliarias y propietarios. No

va a ser nada fácil pagar las deudas, porque la economía no se va a

recuperar en tan poco tiempo”,