Los sonidistas de Azul se agruparon para reclamar a la municipalidad que les pague lo que les debe

Para cada acto, charla, conferencia o espectáculo artístico que organiza la municipalidad contrata a sonidistas que disponen de costosos equipos profesionales para brindar servicios de amplificación y musicalización. Alguno de estos trabajadores hace seis meses que vienen reclamando el pago de las facturas que les adeuda la gestión de Hernán Bertellys.

Hasta la llegada del COVID-19 se mantenían con el trabajo en fiestas y actividades privadas, pero desde que se decretó el aislamiento social obligatorio están sin trabajo.

Ante esta situación, y la falta de respuesta del gobierno municipal que no les paga lo que les adeuda, decidieron hacer pública su situación.

Marcelo Draghi, integrante del grupo explicó a Del Pueblo Noticias que “somos los primeros que dejamos de trabajar y vamos a ser los últimos en volver a la actividad”.

Desde el gobierno les dijeron que “ahora hay otras prioridades y ellos (los sonidistas) deberán esperar hasta el 2021” para cobrar trabajos que en algunos casos se realizaron en el 2019.

También se remitieron notas al Concejo Deliberante “donde entendieron nuestra situación”, explicó Draghi.

En esta situación se encuetran entre diez y doce Pymes incluyendo a las de Cacharí y Chillar.

“Ya veníamos mal con nuestros micro emprendimientos y ahora con esto no sabemos cuantos vamos a quedar y cuantos irán a quebrar. Hay gente que ya no se puede sostener más y esta vendiendo los equipos en un momento en que no es momento para vender nada”, explicó el vocero del grupo de sonidistas afectados por la decisión del ejecutivo local.

