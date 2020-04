Solá en el Senado: “Queremos preservar el MERCOSUR como espacio de integración”

El canciller Felipe Sola expuso ayer por videoconferencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación sobre el operativo de asistencia y operativo de retorno de los argentinos en el exterior, como así también sobre la situación del Mercosur.

En relación al bloque regional, Solá reiteró que nuestro país “no abandona el Mercosur y no se levantó de ninguna mesa”, a la par que anunció que “hay una mesa de los mismos que estaban el viernes, pedida por Paraguay, para seguir conversando sobre qué fórmula jurídica-institucional desean para acelerar ciertos convenios”.

“No vamos a firmar apresuradamente algo que nos impactará en el futuro”, enfatizó el Canciller sobre la posición de nuestro país en torno a los acuerdos comerciales de libre comercio, en particular el de Corea del Sur. “Vimos las inquietudes de Brasil, y el apoyo de Uruguay en acelerar esos convenios y nosotros no estamos en condiciones de acelerar”, sostuvo Solá.

“Lo importante para la Argentina es crear empleo. Eso de `somos modernos pero no tenemos industria´ no es la idea que tenemos nosotros. Tenemos la idea de tener más industria y más trabajo”, sostuvo Sola ante los senadores y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la cámara alta, Jorge Taiana.

“Encontramos un problema político: la de priorizar la armonía del Mercosur o el acuerdo con Corea. En la reunión del 24 de abril hicimos un esfuerzo para que esa armonía no se rompiera”, explicó el Canciller.

“El comercio internacional exige una mentalidad abierta. No es un tema ideológico. Argentina no se excluye de ningún lado, tiene un interés enorme en conectarse con el mundo y en desideologizar sus relaciones. Lo que no puede ser es que un mundo muy ideologizado nos lleve para donde quiera, afirmó.

El Canciller también anunció que “acabamos de recibir de México la apertura que le pedimos en enero para el poroto negro, que se produce en Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Nos acaban de dar 100 mil toneladas de cupo. 240 millones de dólares, si tomamos un año entero, para las cuatro provincias del NOA. Eso es comercio bilateral”, enfatizó.

En tanto, en relación a los argentinos en el exterior, el Canciller detalló que “ya superamos los 70.000 argentinos ingresados por Ezeiza”, y que “desde el 17 de marzo han ingresado 180 mil argentinos visa terrestre”. Solá informó que actualmente “hay 24 mil argentinos en el exterior”.

“Las listas se expanden constantemente. Hay una cantidad de ciudadanos argentinos que desean regresan, que a partir de la pandemia toman decisiones de vida fundamentales y ya no quieren vivir más en el exterior”, agregó.

“Durante la segunda quincena de marzo entraron unos 56.000 pasajeros desde el 1 de abril se ajustó el programa y se puso un límite”, porque “las circunstancias fueron cambiando” y “se resolvió un programa de asistencia” para los compatriotas.

El Canciller detalló que de esos 24 mil, 6.600 están en Europa; 6.100 en América del Sur; 4200 en México y Centroamérica; 4600 en América del Norte y 2800 en Asia, África y Oceanía. “Se estima que 4600 se encuentran en situación vulnerables. Y los que no son vulnerables, se pueden volver vulnerables, especialmente por cuestiones económicas”.

Solá aseguró ante los miembros de la cámara alta que “es mi obligación” asistir a los argentinos en el exterior y “no vamos a dejar que ningún argentino que está en el exterior caiga en situación de desamparo”.