El Hoyo: encierro y desigualdad en la película española más vista durante la cuarentena

Por Carolina Micale

Cuando Goreng (Ivan Massagué) abre sus ojos se encuentra en el nivel 48 de una cárcel construida en forma vertical. Observa un cuarto sin ventanas, dos camas, una canilla, a Trimagasi (Zorion Eguileor) – su compañero de nivel – y un agujero en el medio de la habitación. Una vez por día, una plataforma cargada de las comidas favoritas de todos los reclusos de “El Hoyo” desciende por ese agujero. Desde el piso cero hasta llegar a los cientos de cuartos que están más abajo, todos comen de la misma mesa. Los de abajo se alimentan de las sobras de los de arriba, y los últimos no obtienen nada.

Bajo esta premisa, y utilizando como analogía la arquitectura vertical – tal como ocurre en Parásitos, el film de Bong Joon-ho ganador del Oscar a mejor película –, El Hoyo representa, de forma cruda y directa, las inmundicias de una sociedad en donde abunda la individualidad y el “sálvense quien pueda”. A diferencia del film coreano, la película dirigida por Galder Gaztelu-Urrutia no se sumerge en sutilezas. Toda la historia está situada y desarrollada dentro la prisión; la verticalidad de la estructura nunca deja de sostener el argumento principal.

A medida que la trama avanza surge una incógnita: ¿cómo logrará mantener la atención del espectador si sólo muestra un monótono edificio gris durante una hora y media? La respuesta está en el texto: los diálogos entre Goreng, el protagonista, y sus compañeros del Hoyo no dejan de sorprender e incomodar. Cuando ya ha pasado por los lugares más oscuros del ser humano, la película española demuestra que hay mucho horror por descubrir.

No llame a los de abajo porque están abajo. No llame a los de arriba porque no le contestarán”, le dice Trimagasi a Goreng, después de comer las sobras de 94 personas que viven en los pisos más elevados de la prisión. Utiliza la palabra “obvio” cada vez que le cuenta a su compañero cómo funciona la vida dentro del hoyo.