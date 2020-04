Valeria Salech: “La legalización del cannabis es esencial para toda la sociedad”

La presidenta de Mamá Cultiva dialogó con AGENCIA PACO URONDO y realizó un repaso por la situación de quienes necesitan cultivar marihuana con fines medicinales. ¿Qué espectativas tiene sobre la parte legal en el marco de este gobierno? ¿Por qué considera importante visibilizar las tareas de cuidado?

Por Josefina Figueroa. Foto de Leonardo Rendo.

Agencia Paco Urondo: ¿Nos haría un breve repaso de la historia de Mamá Cultiva?

Valeria Salech: Mamá Cultiva se conforma en 2016 con el objetivo de darle un marco legal al cultivo de cannabis para la salud. Éramos un grupo de personas cultivadoras que usábamos marihuana con uso terapéutico. No logramos lo que fuimos a buscar porque la ley de uso medicinal de la marihuana (27.350) no se acerca a lo que pedimos pero sí ayuda, en algunos casos, a defendernos de situaciones legales. Cuando la ley se termina de sancionar y vimos que el Estado no iba a dar respuesta a quienes necesitan cannabis ahora, quedamos como referentes. Eso nos llevó a profesionalizarnos. Hoy somos una ONG autogestiva que tiene más de 30 voluntarios y acompañamos a las personas que necesitan una terapia con cannabis.

APU: ¿Cómo funcionan y de qué manera les afecta la situación de aislamiento?

VS: Nos está afectando un montón. Nostras damos talleres, cursos, seminarios. Todo lo que hacemos es en una sede que alquilamos y tenemos que pagar alquiler, servicios y algunos sueldos necesarios para sostener la ONG. Los cursos son presenciales entonces nos vinimos a pique, se nos dificulta mucho sostener la sede. Allí tenemos un espacio de orientación y contención que tiene encuentros semanales donde acompañamos a las personas en todo el proceso. Más allá del cultivo nosotros tenemos que enseñar un saber que requiere el autoconocimiento porque el saber es de nosotras. Se trata de una planta muy compleja, tiene muchas variedades y principios activos. Entonces tenemos que probar mucho para llegar a encontrar las combinaciones adecuadas para cada persona.

APU: El gobierno ha recibido propuestas para incluir las tareas de Cuidado en la agenda pública, ¿qué le parece esta iniciativa?

VS: A Mamá Cultiva llegan en su mayoría mujeres que cuidan porque somos la población más abocada a estas tareas. Creemos que es muy importante visibilizarlas y reconocerlas como un trabajo. En nuestro caso son mujeres que están cuidando a alguien para sostenerle la vida, por eso decimos que el cuidado es político y es algo muy importante. Todo eso quedó muy en evidencia con la pandemia. Nosotras creemos que al virus se lo combate cuidando y eso es político. Cultivar también es un acto político maravilloso porque siempre te responde. Hacer tu propia medicina es empoderante y terapéutico. Quienes podemos y cultivar, en este momento no necesitamos salir a la calle ni depender del abastecimiento del mercado porque somos autónomas.

El ministerio de las Mujeres tiene una secretaría de Cuidados y habíamos empezado a tener una agenda común pero se corto por la cuarentena. Creo que es un gobierno que se va a destacar por su mirada de género. Ahora estamos en una emergencia pero vinieron con una decisión política de convertir esa perspectiva en una cuestión de Estado.

APU: ¿Cuál es la situación legal de quienes cultivan?

VS: La ministra de seguridad Frederic tenía la decisión de cesar las políticas persecutorias de la ministra Bullrich. Incluso nos reunimos y nos expresó tener una mirada abierta a la legalización del cannabis. Yo espero que en diputados vuelvan a legislar pronto porque lo necesitamos. La situación legal es un limbo. Todo lo que hacemos es ilegal. Tenemos la ley 27.350 que reconoce que la planta tiene propiedades medicinales y que el Estado debe proveerla pero no se lleva a la práctica. Eso además, nos excluye como cultivadoras. Con ese amparo, las causas legales se resuelven rápido pero el garrón del proceso te lo comés igual. A eso hay que agregarle que un hallanamiento en capital es una cosa y en Jujuy es otra, y hay que tener la fortaleza para defenderse. El ministerio de Salud podría volver a reglamentar la ley 27.350 (que es muy mala) e incluir el autocultivo. Con eso nosotras estaríamos más protegidas. Más adelante se podría hacer otra ley más completa.

APU: ¿Qué panorama ve respecto de eso?

VS: No lo sé. Ginés es progresista para algunas cosas pero no para todas. Hay que esperar y ver qué decisiones toman. En marzo estuvimos reunidas con Carla Vizzotti y tomó nota de nuestros reclamos. Nos dijo que iba a hacer todo lo posible para ayudarnos. Yo creo que vamos a tener que esperar porque una reglamentación nueva requiere de presupuesto y no sé en qué situación estaremos después de esto como para hacerlo. También necesitamos formación, que la sociedad, la medicina, la justicia y la policía entienda para qué necesitamos cultivar y cosechar la planta. La pandemia tiene que ser una instancia de conocimiento y madurez para que elijamos qué poner en el centro de nuestras vidas.

APU: ¿Qué planes tienen para el día Mundial de la Marihuana?

VS: El 2 sábado de mayo vamos a hacer producción de contenido en nuestras redes desde la facultad de derecho, de medicina y psicología durante la semana y seguramente hagamos una campaña sobre la necesidad de la legalización. El cannabis es esencial para la vida, al igual que el cuidado.

