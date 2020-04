Este unipersonal en tono de comedia, con una profunda mirada de género, cuenta la historia de Clara, una mujer que decide entrenar boxeo en su casa con el objetivo de “redireccionar” la violencia en la que se ve envuelta a causa de la adversa situación que atraviesa.

Separada, desocupada, jefa de hogar, se reunirá con otras mujeres que como ella, deben dar pelea en el “ring doméstico” para hacer frente a las injusticias de la época. Es así como gesta y lidera, a partir de los entrenamientos de box, una cuadrilla de mujeres para salir a boxear a “tanto jodido suelto”.

A un mes de la cuarentena renuevo la invitación para ver online “Los golpes de Clara”, en una suerte de homenaje a todas las “Clara” que hoy más que nunca están timoneando las tareas de cuidado. Infaltables a la cita, a puro cuerpo, ellas: ¿cuándo tendrán su monumento, su placa, su bronce? Ellas, tan de carne y hueso que no hay estatua que las resista. A todas y a cada una, por tanta batalla doméstica, va mi aplauso sororo.

Pasaron 30 días desde que compartimos la obra y acaricia el alma ver la respuesta que tuvo. Gracias por estar ahí de algún modo! Y gracias a les periodistas que difundieron la propuesta María Daniela Yaccar (en Página 12), Daniel Cholakian (en Nodal) y a medios de provincias que me fue llegando la noticia de que citaban la obra entre las propuestas para ver en casa. Pronto volveremos al teatro, ahora: #quedateencasa

El 19 de marzo, cuando se declaró la cuarentena, decidí poner online la obra y lo difundí con este texto: “¡Y para la cuarentena, necesario el humor! Les comparto enterita “Los golpes de Clara”. Para que “La Clara” que tenés adentro, no explote sola en la casa…Vale aclarar que siempre estuvo “Libre” en YouTube, nos pareció bueno dejarla rodar también por el éter. Carolina Guevara

Ver la obra

