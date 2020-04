Ser o no ser? Las indecisiones de Bertellys en cuarentena

En 1603 el dramaturgo inglés William Shakespeare escribía una frase para su obra de teatro Hamlet, príncipe de Dinamarca, que trascendería la escena para interpelar a la humanidad. “Ser o no ser, esa es la cuestión”que permite analizar el comportamiento de las personas desde su accionar cotidiano dejando al descubierto la realidad de su pensamiento y los escondidos intereses que lo llevan a actuar de determinada manera en ciertas circunstancias.

Escribe: Miguel Di Spalatro*

El coronavirus, puso sobre la mesa las bondades y miserias de los seres humanos. Desde la solidaridad a la especulación el ser de cada cual quedó expuesto al conjunto de la sociedad.

Y no solo las personas. También los países actuaron ante la pandemia de acuerdo al sentir de sus gobernantes. ¿Privilegiar la vida o el capital? ¿Actuar con el corazón o con la frialdad especulativa del cerebro?

Cada hombre o mujer, puesto por sus semejantes a conducir desde la política, debió hacerse y responder estas preguntas.

Mirando las estadísticas de victimas del COVID-19 podemos saber que privilegió cada cual.

Al medio, como suelen hacerlo siempre, jugaron los especuladores. Los que querían “ser” lo que la sociedad reclama que sean en esta crisis, pero en realidad “son” otra cosa.

Y quizás en ese grupo se pueda incluir también a los que nunca fueron nada. Es decir, los que no tienen convicciones ni posicionamiento ideológico y se mueven en la política tan solo por conveniencia personal.

Hernán Bertellys llegó al gobierno de Azul más por picardía que por política. Aplicando la viveza criolla supo escalar desde la bailanta de Chacarita y la Fiesta de la Vaca hasta la casa de don Pedro Burgos.

De la mano de Alejandro Arlía, ex ministro de Producción y Economía del gobierno de Daniel Scioli, que se quitó la vida en circunstancias no muy claras en el 2016 arrojándose al río Potomac en Estados Unidos, Bertellys construyó una imagen de gestionador y realizador de obras públicas, puenteando al por entonces intendente José Inza desde su banca de concejal del mismo espacio político: el Frente para la Victoria.

En una de las Fiestas de la Vaca, Hernán conoce al por entonces director de fiestas populares, de la Dirección de Turismo de la Provincia, Alejandro Vieyra, desde ese momento y hasta hoy su Jaime Durán Barba.

En el 2016, Bertellys le confesaba a un periodista del Portal Chillar: “El me acorraló (por Vieyra) y me puso como candidato de un día para el otro en una charla de café. Yo en ese momento estaba impulsando a otro candidato y él me preguntó por qué no era yo el candidato. Mi respuesta fue no entiendo nada de política y él me dijo es lo que estás haciendo. En un segundo tomé la decisión y hasta acá he llegado”.

Vieyra, poco visible durante la primera gestión, pero ejerciendo el poder desde el primer día, en el 2017 se cobró el salto de Bertellys del Frente para la Victoria a Cambiemos negociando un lugar como senadora provincial, para su esposa, Lucrecia Egger , quién comparte banca con Dalton Jáuregui de Olavarría dos años y dos años.

Con la llegada del Coronavirus, la emergencia sanitaria y la cuarentena, Alejandro comenzó a tener una mayor exposición pública, mostrándose en la toma de decisiones, encabezando reuniones y de recorrida por la ciudad con y sin el intendente.

Desde un primer momento se trató de dar una imagen de alineamiento con las políticas de prevención del gobierno nacional y provincial y de “real” preocupación por la salud y el bienestar de los azuleños.

Una puesta en escena que interpretaron bien en el primer acto, pero que, ante la falta de convicción de los intérpretes, se fue convirtiendo en un sainete enredado con el devenir de los días.

Un extra vestido de policía y con apenas un bolo menor diciendo que “era orden del intendente” no aplicar el protocolo Covid-19 al ingreso de un micro con trabajadores para el frigorífico, fue suficiente para marear al guionista y dejar sin letra a los intérpretes.

Si nada hubiese trascendido se hubiese podido quedar bien con los amigos empresarios, permitiendo que ingresaran sin cuarentena los trabajadores del gran buenos aires, mientras el pueblo se sentía cuidado utilizando los efectos especiales de inspecciones, reuniones y gacetillas bien amplificadas por los medios.

Pero con el extra del bolo vestido de policía salido de libreto, se perdió el hilo argumental y la semana que finalizó se destaca por las idas y venidas de un gobierno municipal desconcertado.

¿Cuarentena para los forasteros trabajadores de la carne o devolución inmediata?

Clausura del Parque Eólico Los Teros y levantamiento de la clausura en menos de lo que canta un gallo ante el enojo de YPF, la empresa contratista y la UOCRA.

Impedir el ingreso de transportes a la ciudad provocando casi el desabastecimiento. Marcha atrás ante la desacertada medida y orden de desinfección.

Aplicación de las medidas de “endurecimiento de la cuarentena” y sobre el hecho consumado, cuando lo que aconsejen ya no resulta de relevancia, consultar a la Región Sanitaria IX.

Un “ganen la elección”, como toda respuesta a los concejales de la oposición que le plantearon inquietudes por las medidas tomadas, y a los que dejaron en “sala de espera” durante 20 días.

Números que cambian sin mucha explicación en los partes oficiales que indica la cantidad de personas en cuarentena en Azul.

Y una respuesta al gobierno provincial sobre los requerimientos del partido de Azul para administrar la cuarentena, que se limitó al envío de un listado con el pedido de los vecinos sin compromiso ni argumentación política.

Querer ser lo que no se es. Debatirse entre cuidar a los habitantes de la ciudad o preservar los intereses propios. He aquí el dilema en el que hoy se encuentran los principales actores de este drama: Hernán Bertellys y Alejandro Vieyra.

*Director de Del Pueblo Medios

