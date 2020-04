Hambre y falta de medicamentos de millones de personas con discapacidad en la pandemia

La realidad de las 5 millones de personas con discapacidad en el país es heterogénea, pero en la mayor parte de los casos es muy complicada. En un comunicado de prensa la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados, y Adultos Mayores del País da cuenta de la situación de las personas con discapacidad que no no fueron incluidas en el IFE.

Más de un millón de personas del programa “Incluir Salud” no reciben los medicamentos por la deuda con la Ciudad de Buenos Aires y las provincias que dejó la gestión anterior quienes dejaron de pagar en julio del 2019.

La deuda se saldó entre febrero y marzo de 2020, pero pesa la burocracia y las farmacias no recibieron el pago aún.

Hablamos del hambre de más de un millón de personas con discapacidad que ya no pueden ir abrir puertas de los autos en el centro, o pedir monedas en la calle, para completar sus magros ingresos.

Como las ciento treinta mil pensiones no contributivas cajoneadas durante cuatro años, y el millón de personas que las cobra, no puede subsistir con la miserable suma 11 mil pesos, necesitan tarjetas alimentarias para ellas y para los jubilados de la mínima con discapacidad.

También es urgente habilitar el IFE para las 25.000 personas que cobran la pensión de $1.200 pesos en la provincia de Buenos Aires que dejó Vidal; o también las 400 ciudadanos de Neuquén cobran solo 300 pesos; o las 6.000 chicas y chicos con discapacidad que trabajan en los talleres protegidos y cobran $3.600 por mes; o quién tiene un kiosco inclusivo y dejó de trabajar cuando cerraron las oficinas públicas.

Ninguno de ellos cobra el IFE porque tienen un ingreso, miserable, pero lo tienen.

Y, finalmente, necesitamos que el Directorio que dirige las prestaciones de rehabilitación (donde no hay una sola persona con discapacidad) posibilite el pago no sólo aquellos que pueden hacer su tarea a la distancia sino también a quienes no lo pueden hacer por fuerza mayor: la kinesióloga que hace hidroterapia, el transportista, el empleado de un taller protegido.

Sabemos que el gobierno nacional está trabajando estos temas. Necesitamos una respuesta urgente.

