Kicillof: “No vamos a permitir que se cierre una sola fuente de trabajo”

Hoy estamos acompañando algo que empezó a pasar a partir del sábado, que es que la planta había cerrado y volvió a producir”, indicó Kicillof y agregó: “Hay pocos sectores en esta pandemia que son actividades esenciales, como el sector alimentación, los medicamentos, entre otros, y no podemos permitir que se cierre una sola fuente de trabajo”.

La empresa Dánica mantenía sus puertas cerradas a raíz de un conflicto con el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA) que denunciaba desvinculaciones e incumplimientos en las condiciones de seguridad e higiene. El Ministerio de Trabajo bonaerense realizó las inspecciones correspondientes y dictó la conciliación obligatoria. Aunque la misma no fue acatada inmediatamente, tras conversaciones con las partes, el sábado 11 de abril la empresa reactivó su producción, que además resulta esencial en el marco de la emergencia sanitaria. Asimismo, se está tramitando en el Ministerio de Trabajo nacional un procedimiento preventivo de crisis para atender la situación de la compañía.

Había un conflicto anterior, pero no estamos en condiciones de tomar ningún otro camino que no sea el diálogo y no se puede perder la posibilidad de seguir produciendo”, resaltó el Gobernador. “Hay un compromiso de las dos partes para tratar de acercar posiciones y el diálogo continúa en el ámbito provincia y nacional”, detalló.