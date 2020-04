Azul implementa nuevo protocolo de actuación frente al Coronavirus

Esta mañana en el despacho oficial se desarrolló un encuentro en el que se definió la reglamentación en el Partido del “Protocolo de preparación para la respuesta ante la contingencia de enfermedad por coronavirus COVID– 19” que ayer emitió el Ministerio de Salud de la Provincia; el cual entre otros aspectos regula la actuación respecto a las personas procedentes de áreas con transmisión comunitaria.

La reunión –encabezada por el intendente Hernán Bertellys– contó con la participación de la senadora provincial Lucrecia Egger, el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra, funcionarios de las diferentes áreas que integran el gabinete municipal y autoridades de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En la ocasión, se determinaron las diferentes acciones que se llevarán a cabo para implementar el protocolo en el Partido desde las 00 de este domingo. Desde ese momento, en los accesos a Azul se dispondrán controles policiales y con agentes de Tránsito para el registro de quienes ingresan.

Áreas de transmisión comunitaria

En este marco, se verificará la procedencia de las personas. En el caso de que provengan de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios del Área Metropolitana (General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, La Plata, Presidente Perón, San Vicente, La Matanza), provincia del Chaco, Santa Fe (Ciudad de Santa Fe, Rosario, Rafaela), Córdoba (Ciudad de Córdoba, Alta Gracia, Río Cuarto) o Tierra del Fuego (Ushuaia) y sean residentes locales deberán permanecer aislados durante 14 días.

De tratarse de transportistas que vengan de esas zonas de riesgo deberán llenar una declaración jurada y permanecer en Azul solo en carácter de tránsito, el tiempo limitado para la descarga de los suministros que deberá cumplir con todas las reglamentaciones sanitarias exigidas.

Cabe destacar que en ningún caso podrán bajar de los vehículos y en el supuesto que el protocolo de descarga lo exija por el tipo de producto, deberá hacerlo con todas las medidas de seguridad exigidas.

Asimismo, todos los que ingresen al Partido deberán usar tapaboca.

Indicaciones del aislamiento

Las personas que provengan de zonas de transmisión comunitaria deberán mantener aislamiento obligatorio durante 14 días desde su arribo a la ciudad y cumplir con las siguientes indicaciones: Permanecer en forma estricta en su domicilio; no recibir visitas; no tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de un metro); no compartir utensilios de cocina ni mate; utilizar elementos de aseo en forma exclusiva; lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente; al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar pañuelo descartable y desechar inmediatamente y ventilar los ambientes.

