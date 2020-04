Concejales del Frente de Todos le piden a Cablevisión que no le corte el servicio a los jubilados

Sabemos que las personas mayores al ser las más vulnerables, son las que más se tienen que cuidar y evitar por todos los medios el salir de sus casas. En este contexto, la televisión constituye uno de los entretenimientos que más los acompaña y ayuda a sobrellevar el aislamiento.

El Decreto 311/2020 que impuso la cuarentena dispone en su artículo 1°: “Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020.

Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”. Esta medida se extiende por 180 días a partir del 24 de marzo 2020.

Por esta razón, como bloque de Concejales Todos Azul, apelamos al cumplimiento del decreto por parte de la empresa Cablevisión solicitando en el no corte del servicio a jubilados y pensionados que no hayan podido pagar. Y asimismo como gesto de apoyo a los abuelos, en este difícil momento que les toca atravesar, la conexión o reconexión para aquellos que no lo tienen , al menos durante la duración de la pandemia





Me gusta esto: Me gusta Cargando...