¿Qué ocultan Áñez y Erick Foronda, agente de la C.I.A. sobre la gestión del Covid-15 en Bolivia?

Erick Foronda es el secretario privado de Jeanine Áñez y agente de la C.I.A. Aprovechó que su jefe Trump ofreció 15 millones de dólares para quien brindara información que condujera a la detención de Maduro, y amenazó de muerte al ex presidente Evo Morales. A través de un Twitter, Erick Foronda sostuvo recientemente: “Van por ti Maduro. No tendrás escapatoria. Y el que sigue es Evo Morales, se acabaron tus días de conspiración. Delincuente”.

¿Quién es Erick Foronda?

Especial para Del Pueblo Noticias por Verónica Zapata (*)

Adolfo Mendoza, ex senador del M.A.S. en una entrevista le salió al cruce y sostuvo: “Erick Foronda aprovechando una sentencia dada por E.E.U.U. a Nicolás Maduro amenazó a Evo Morarles y el será responsable si le pasa algo al ex presidente”. También se pronunciaron las seis federaciones del trópico de Cochabamba en un comunicado y rechazaron la amenaza de muerte al ex presidente Morales y se declararon en alerta. : “Denunciamos que el imperio norteamericano junto al gobierno dictatorial de Jeanine Áñez, buscan acabar con la vida del compañero Evo Morales Ayma, responsabilizamos al gobierno de facto, a sus ministros y a sus socios Mesa, Tuto Quiroga, Camacho (…) de cualquier atentado contra la integridad física de nuestro líder nacional y revolucionario Evo Morales Ayma”.

Erick Foronda le da libreto a Áñez: ¿Que ocultan al pueblo boliviano?

Adolfo Mendoza, ex senador del M.A.S. en una entrevista acusó a Erick Foronda de estar atrás bajando línea al gobierno de facto para atacar al M.A.S. con el objetivo de sacar rédito a favor de la candidatura de Áñez a costa de la vida del pueblo y ocultar su pésima gestión en relación al Covid-15: “Rechazamos de manera contundente la acusación del gobierno de facto y sus socios, de que el M.A.S. y las organizaciones sociales, estarían en un plan de conspiración o de subversión. Esto forma parte de un guión que entregó hace unos días Erick Foronda”.

El ex senador apuntó también contra el impresentable Wilfredo Rojo, ministro de facto de producción que sigue el libreto de Erick Foronda y que recientemente sostuvo: “Hemos detectado que gente del gobierno anterior está financiando a grupos para que estos se levanten y rompan la cuarentena con el pretexto de tener hambre. Esto no puede ser aprovechado políticamente para desarrollar estas actividades, lo que quieren es hacer un pacto con el gobierno constitucional de ahora. Las F.F.A.A. y la policía va actuar contra estas personas que reparten dinero y alimentos para levantar a estos grupos. Estos grupos van a ser reprimidos muy fuertemente. Esperamos no llegar a esto porque esto puede desencadenar grandes contagios (…) La inteligencia y policía trabajara intensamente”

El ex senador explicó el objetivo del libreto de Erick Foronda: “¿Qué buscan con esto? Buscan ocultar la pésima gestión de la crisis respecto de esta pandemia tratando de echarle la culpa al M.A.S., que fue la única organización política que hizo propuestas concretas, varias de ellas fueron tomadas por el propio gobierno que acusa al M.A.S. y a las organizaciones sociales de conspiración. Hay una campaña política electoral que intenta nuevamente recurrir al odio y el descontento con el gobierno de Evo Morales para generar una suerte de apoyo a Jeanine Áñez. En esa pelea está Áñez con Carlos Mesa, por eso uno de sus voceros le sugieren de manera disimulada que renuncie a su candidatura”.

Luego relató los resultados del trabajo en relación al Covid-19 de las alcaldías dirigidas por el M.A.S. en el país: “La mayor parte de las alcaldías dirigidas por el M.A.S., son las alcaldías que han mostrado buenas prácticas en la gestión de la crisis sanitaria que vivimos. La gobernación de Oruro es ejemplo (…) Es entendible que el gobierno de facto intente echar la culpa a otros respecto de su pésima gestión, pero eso es campaña política y no es enfrentar la pandemia”.

Siguiendo esta línea ex senador Mendoza relató los logros de la gestión del M.A.S. en relación a la salud: “La ley 1.189 promulgada por Evo Morales para la construcción de 67 hospitales tuvo la férrea oposición del actual ministro de salud Aníbal Cruz y del Sr. Larrea, presidente del Colegio de Médicos de Bolivia. Fueron estas élites de los médicos, no los médicos de base que trabajan día a día (…) los que se opusieron a la construcción de 67 hospitales. ¿Qué hizo Evo Morales en términos de establecimiento de salud en su gestión? En toda la vida republicana se construyeron 2.870 establecimientos, solamente en los 14 años de Evo Morales se construyeron 1.061 establecimiento. En el caso de los ítems, hasta el año 2005 solamente había 17.175 ítems. Desde el 2006 al 2019, esto subió a 35.727, es decir, 18.550 ítems de salud adicionales. ¿Qué sucede en torno a los establecimientos de salud de manera concreta? En los últimos 12 años se hiceron1.032 establecimientos de salud. ¿Qué ocurrió con dotación de ambulancias? Se establecieron más de 2.072 ambulancias desde el 2.006 hasta 2.019. El 2005 había solamente 578 ambulancias en nuestro país. Dejen de mentir señores”.

S.O.S.: Áñez no tiene un plan coordinado de contingencia frente al Covid-15.

Adolfo Mendoza, dio recomendaciones al gobierno de facto que está perdido frente a la pandemia de Coivid-19 y dejó al desnudo que el gobierno de facto no posee un “plan coordinado de contingencia” frente al Covid-19 a esta altura de la situación. Esto es algo que todos los países poseen, y no se comprende como Bolivia aún no lo tiene. De esta forma Áñez estaría arriesgando la vida del pueblo boliviano y expone a que Bolivia se convierta en la Italia de América Latina. Nos encontramos ante un gobernó que es incapaz de proteger la vida de su pueblo, por lo que organismos internacionales competentes deberían intervenir ante esta situación. “Le sugerimos al gobierno generar las condiciones para establecer un “gabinete de expertos” en epidemiología y a nivel socio económico, pensando en el país, primero la vida y no haciendo cálculos políticos. Permitan apoyar una unidad y darles legitimidad a las acciones para enfrentar la pandemia”, propuso el ex senador.

El ex senador del M.A.S. realizó una acusación en la misma línea al senador Oscar Ortiz, senador de Unidad Demócrata y jefe de campaña de Áñez, de no convocar a una reunión con la federación de asociación de municipios, lo que sigue dejando en evidencia a Áñez de no poseer un plan coordinado de contingencia para afrontar el Covid-19.: “No hubo una sola reunión con la asociación de municipios, no hubo una sola reunión con los nueve alcaldes de las ciudades capital (…) ¿Por qué no existe este nivel de coordinación intergubernamental que es fundamental? (…) No podemos continuar eternamente en cuarentena con una lógica de la represión, es necesario establecer mecanismo de cuarentena con solidaridad, y para esto se propone evaluar que es lo que sucede con la pandemia a escala municipal. Por eso, es indispensable la coordinación con los niveles de gobierno sub nacionales, no librarlos a su suerte. Es necesario establecer en un primer paso cuales son los municipios libres de Covid-19 para reactivar poco a poco la economía desde la escala local hacia lo departamental, intermedio y hacia lo nacional”.

Por otra parte, el ex senador le exigió al gobierno de facto que propongan propuestas y dejen de mentir y criticar al M.A.S., que pasen del discurso a la acción: “Planteen propuestas de unidad, mecanismos de coordinación. El M.A.S. va a hacer las gestiones para apoyar de manera unitaria, si es posible convocará a una cumbre política para ver el gabinete de expertos y otras medidas adicionales”.

Mendoza, además de plantear propuestas sanitarias concretas, también propuso

medidas económicas para enfrentar el Covid-19: “Debemos seguir produciendo alimentos, sino en las ciudades ¿Qué vamos a comer? Es necesario extender créditos con cero interés a los productores campesinos, pequeños, medianos y por supuesto a los grandes empresarios con cero interés para favorecer la seguridad alimentaria, también, lanzar medidas para promover la construcción e implementación de huertos urbanos en beneficio de la seguridad alimentaria”.

Finalmente llamó a toda la ciudadanía y a la militancia del M.A.S. a hacer caso rigurosamente a las recomendaciones de la O.M.S., a mantener la cuarentena y en lo posible pasar de una cuarentena total a una solidaria y otras medidas que nos permita pasar de manera unida, poco a poco, pasar a la normalidad”.

(*) Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana.

