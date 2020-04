Coronavirus: Las personas procedentes de áreas de transmisión comunitaria deberán aislarse

La Municipalidad de Azul informó a la comunidad que el Ministerio de Salud de la Provincia estableció un nuevo protocolo de actuación para las personas procedentes de áreas con transmisión comunitaria de COVID– 19.

A partir de ahora, las mismas deberán mantener aislamiento obligatorio durante 14 días desde su arribo a la ciudad y cumplir con las siguientes indicaciones: Permanecer en forma estricta en su domicilio; no recibir visitas; no tener contacto estrecho con otras personas (distancia mínima de un metro); no compartir utensilios de cocina ni mate; utilizar elementos de aseo en forma exclusiva; lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel periódicamente; al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar pañuelo descartable y desechar inmediatamente y ventilar los ambientes.

Cabe destacar que los convivientes con personas que arriben de áreas con transmisión comunitaria no tienen indicación especial de aislamiento. No obstante deberán cumplir las indicaciones que las alcancen que puedan dictarse en el futuro.

En este marco, la comuna está elaborando con sus equipos técnicos y legales el plan de acción para verificar el cumplimiento del nuevo protocolo en el Partido.

Zonas de transmisión local en Argentina

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En Buenos Aires: en los siguientes municipios correspondientes al Área Metropolitana:

● RS V (completa): General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate.

● RS VI (completa): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes.

● RS VII (completa): Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz.

● RS XI en los siguientes municipios: Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, La Plata, Presidente Perón, San Vicente.

● RS XII: La Matanza.

Provincia del Chaco.

En Santa Fe: Ciudad de Santa Fe, Rosario, Rafaela.

En Córdoba: Ciudad de Córdoba, Alta Gracia, Río Cuarto.

En Tierra del Fuego: Ushuaia

