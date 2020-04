Convertir el coronavirus en un arma política causará más muertes, advierte la OMS

El director general de la Organización Mundial de la Salud envió este miércoles un fuerte mensaje a los líderes mundiales y a los medios: “dejen de politizar el coronavirus, si no quieren ver más bolsas con cadáveres”.

Tedros Adhanom Gebreyesus hizo las declaraciones durante su habitual conferencia de prensa de actualización de la pandemia, tras ser confrontado por periodistas después de recibir críticas de varios países por su respuesta a la pandemia.

No se puede utilizar el COVID-19 para ganar puntos políticos, no hay necesidad. Hay muchas otras formas de probarse a sí mismos, este virus no es el que debe ser utilizado para eso. Es como jugar con fuego. La unidad nacional es esencial si nos importa la gente. Por favor, trabajemos más allá de partidos políticos, ideologías, creencias, cualquier diferencia que tengamos, tenemos que comportarnos”, aseguró Tedros.