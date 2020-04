“Todo tiene que ver con todo”. La Inteligencia Artificial y su censura

En virtud de la crisis pandémica y la obligatoriedad de cuarentena en muchos países, las redes sociales debieron acudir, más de lo normal, al uso de IA- Inteligencia Artificial y la recurrencia a filtros (observación y censura de mensajes) hechos por algoritmos automatizados sin la participación humana, debido a que gran parte de los empleados abocados a esa tarea debieron quedarse en sus casas por la obligatoriedad de aislamiento.

La Plata, (Por Osvaldo Nemirovsci/InfoGEI).- Esto muestra limitaciones, errores y valoraciones fallidas cuando remueven contenidos en la creencia que violan las políticas establecidas por las redes. O sea, se atenta contra la libertad de expresión e incluso hubo casos en Facebook donde a la información verdadera sobre el coronavirus fue marcada como “spam”. En Twitter ocurre algo similar.

Cuando se utiliza IA y existe falta de claridad sobre cómo, quiénes y cuándo se usan algoritmos siempre ocurre este mismo agraviamiento sobre la libertad de los usuarios y el uso democrático de las redes. Pero en contextos como el actual es mucho más notorio y se reitera sistemáticamente.

El amigo y experto en temas de comunicación, el uruguayo Gustavo Gómez director ejecutivo de Observacom – (Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia) fue categórico al decir que “Se llama censura. No errores. Y no alcanza con transparencia. Hay que poner límite a la moderación privada de contenidos en Internet. Ya”.

En varios lugares del mundo los usuarios de las redes advierten sobre la seguidilla de retiros de contenidos vinculados al Covid19, en gral advertencias, consejos para cuidados, en virtud de que la IA a cargo de definir que se publica o no considera que violan las valores y estándares establecidos.

Que nos dice esto? Que la auto regulación en las plataformas no alcanza! La sola mirada privada sobre los contenidos no es contenedora de valores. No es adecuado como método y los Estados Nacionales e incluso organismos supra estatales deben y puede ser parte de legalizar marco regulatorios.

Venimos planteando desde hace tiempo el riesgo que son las grandes plataformas algorítmicas para con las sociedades y sus pactos democráticos y para el eficiente resguardo de las DDHH.

Tenemos que dejar de lado las antiguas e inútiles caracterizaciones sobre medios de comunicación “amenazantes”, para comprender que hoy y ahora son otros los peligros y otras las respuestas. Y otros los medios, desde ya. (*) Osvaldo Nemirovsci es especialista en comunicación digital. Ex Coordinador General de TDA; Diputado Nacional (mc); Presidente Comisión Comunicaciones e Informática2003/7. (InfoGEI)Jd

Me gusta esto: Me gusta Cargando...