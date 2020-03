Las dos personas portadoras de coronavirus en Azul “están prácticamente asintomáticas”

Esta mañana en el Salón Cultural, el intendente Hernán Bertellys encabezó una conferencia de prensa en la que se brindaron detalles de la situación del coronavirus en Azul, a partir de la confirmación de dos casos positivos.

El jefe comunal llevó tranquilidad a la comunidad y destacó que “estamos preparados para trabajar en contener el virus y atender a los pacientes. Estamos haciendo las cosas bien; tenemos los recursos del municipio en disponibilidad para atacar esta problemática”.

Más adelante, el secretario de Salud Carlos Bravo detalló que “las dos personas enfermas están en buen estado de salud, en este momento están prácticamente asintomáticas; son casos muy leves pero siguiendo el protocolo están internados en el Hospital”.

En tanto, explicó que “cuando se declaró la pandemia, tomamos la decisión de contactar con todas las agencias de viajes de Azul y casualmente estas dos personas estaban haciendo su circuito por Europa. Nosotros les hicimos llegar un instructivo mientras se encontraban de viaje sobre cómo debían manejarse cuando entraban al país. Les explicamos que iban a entrar en una cuarentena obligatoria, que debían contactar con la menor cantidad de gente posible hasta la llegada a Azul y que en Azul debían recluirse en su domicilio y ante cualquier mínimo síntoma contactar con la Secretaría de Salud o al 107”.

Más adelante, en referencia al seguimiento del caso, Bravo describió que “cuando aparece un foco de esto, se toma un seguimiento mucho más estricto en todo el círculo intimo de esa persona y más en este caso donde viajaron dos personas más. La lógica no es que todos se van a contagiar de coronavirus”.

El funcionario municipal resaltó que “nosotros estamos hace más de un mes preparándonos en algo que es nuevo para todos; necesitamos que la ciudadanía colabore y nos ayude para que el equipo no colapse porque en estos efectores de salud somos los más expuestos a contagiarnos y si algún prestador de salud padece este virus es una baja irremplazable. Por eso le pedimos compromiso a la comunidad”.

Por su parte, el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra indicó que “el secreto profesional impide dar los nombres y no está dentro de ningún protocolo. Hemos visto que el hijo de esta pareja ha hecho un comunicado donde explicó cómo se manejaron al llegar a Azul, cumplieron todo el protocolo, no salieron jamás de su vivienda y no tuvieron contacto ni siquiera con él”.

Posteriormente, se refirió al no cumplimiento del aislamiento obligatorio por parte de muchos vecinos del Partido y pidió el compromiso de todos para combatir el virus.

Tenemos el personal de salud y de seguridad que no les queda otra que estar en el frente; entonces nosotros no podemos abusar de las excepciones para transitar libremente y debemos estar en casa lo máximo posible; trabajar adentro. El Intendente hace seis días que está haciendo la cuarentena, para darnos el ejemplo. Pero él nos baja la línea de trabajo”-subrayó.

