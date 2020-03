Denuncian múltiples abusos de fuerzas de seguridad a raíz del control policial por la cuarentena

Leo Demonty (militante popular y hermano de Ezequiel Demonty) y el periodista Luis Moreno, dialogaron con AGENCIA PACO URONDO y denunciaron casos de abuso policial en barrios populares en el marco del control policial durante la cuarentena por el Coronavirus.

Leo Demonty, hermano de Ezequiel Demonty, el joven asesinado por la Policía Federal en Ciudad de Buenos Aires en 2002, dialogó con AGENCIA PACO URONDO sobre las situaciones de abuso policial que se registraron recientemente en el marco del control sobre la cuarentena por el Covid-19.

Por su parte, desde la Red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores se expresaron en este mismo sentido y denunciaron que “existen graves situaciones de violencia policial, por lo tanto, exigimos que el Ministerio de Seguridad disponga medidas que inhiban la instalación de un estado policial y procure que los agentes de las Fuerzas trabajen como policía comunitaria y sanitaria”.

También, se expresó el periodista Luis Moreno, quien describó sobre casos sucedidos en la provincia de Buenos Aires. Durante la jornada de ayer, miércoles 25 de marzo, tras trascender el caso del Bajo Flores, los tres gendarmes involucrados fueron separados de la fuerza por abuso de autoridad, según una disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Bajo Flores, Leo Demonty

APU: Se conocieron diversos casos de fuerzas de seguridad aprovechando el control policial sobre la cuarentena para abusar de sus funciones. ¿En el Bajo Flores también ocurrió?

LD: Hace dos días que vengo viendo abuso de parte de algunos gendarmes acá en el barrio, sobre todo la esquina de Ana María Janer y Camilo Torrres sobre todo en Ana Maria Janer. Anoche sin ir mas lejos veo que un grupo de tres gendarmes que estaban con un perro le estaban pegando patadas a algunos pibes que estaban ahí.

Uno de los pibes se cae al piso, uno de los gendarmes se pone contra la pared y le empieza a revolear patadas, le empieza a pegar patadas en el cuerpo a lo cual yo veo, escucho los gritos, salgo veo que le estan pegando patadas les grito y automáticamente salieron los vecinos a decirles que dejen de pagarle.

Bueno, hoy me llegan videos que yo calculo que uno es en Varela y Riestra, sobre Riestra, en la otra parte del barrio.

Lo que veo es que hay un abuso de parte de Gendarmería aprovechando la cuarentena que creen que esto es un Estado de sitio, o sea hay medidas y sabemos, entendemos que tenemos que resguardarnos por nuestra salud, pero no nos tratan de la misma manera fuera del barrio que dentro del barrio.

APU: ¿Como familiar de una víctima de la violencia institucional, qué siente al ver que sigan existiendo estas prácticas?

LD: Dentro del barrio hay un abuso de poder y la autoridad. Quieren que uno haga, acate lo que ellos dicen sino te pegan. Y de repente yo ayer veo un surfista que viene de Brasil subestimando a las fuerzas de seguridad, diciendo que viene de vacaciones, lo escoltaron hasta la casa, en ningún momento se lo llevaron detenido ni nada.

Hacen ver que nos tratan de negros, nos subestiman, nos discriminan por la clase social en que vivimos. A mi como hermano de Ezequiel Demonty, discriminado y torturado por la Policía Federal en el año 2002 me parece que es un retroceso que vivimos en estos últimos cuatro años, sobre todo del 2015 al 2019.

Hoy en día tenemos otro Presidente que viene haciendo las cosas muy bien pero que hayan gendarmes que aprovechen esto para abusar me indigna, me indigna mucho, y me molesta mucho y por más que sea el presidente que sea, si tengo que denunciar un caso de violencia institucional lo voy a hacer, como hermano de Ezequiel Demonty.

Lomas de Zamora, Luis Moreno

APU: Estuvieron visibilizando situaciones de desborde policial ¿en qué consistió tal visibilización?

Moreno: A partir de recepcionar denuncias de varias situaciones de desbordes policiales en distintos barrios de la zona e inclusive información de situaciones similares en otras provincias, comenzamos a tratar de hacerle llegar a Berni y a otros funcionarios la alerta sobre una situación que se puede tornar inmanejable.

APU: ¿La cuarentena hizo evidente la distintas formas de trato de las fuerzas de seguridad cuando se trata de sectores populares?

Transmitimos nuestra preocupación por la perspectiva de extorsión política al recrudecer esta situación represiva en las barriadas y un trato preferencial a sectores como el surfista u otros personajes similares, esta metodología discriminatoria, tiende a provocar una reacción en las barriadas populares y el sustrato sería forzar al gobierno popular a dictar el Estado de Sitio.

En su cuenta de Twitter el usuario Matías Ruiz transmitió imágenes de lo ocurrido en zonas de Florencia Varela, por ejemplo.

Se ve que algunxs gendarmes se aburren con la cuarentena y mientras cumplen con su deber buscan entretenimiento con vecinos del Barrio 1-11-14 que no cumplen con el aislamiento pic.twitter.com/SxWB11f0Pa — Alexis Szewczyk (@alexistorcuato) March 25, 2020

Foto de archivo: Daniela Morán Fuente: http://www.agenciapacourondo.com.ar/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...