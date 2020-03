Para este 24 de marzo organismos de DDHH convocan a un “Pañuelazo blanco”

Las organizaciones de derechos humanos que todos los años convocan a una marcha por “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, este año a raíz del coronavirus, proponen conmemorarlo compartiendo en redes sociales “fotos con pañuelos blancos”, además de ponerlos en el balcón, puerta o ventana de cada casa. “Sin marcha pero con memoria”

La Plata, (InfoGEI).- “Este 24 de marzonos sigue convocando la memoria y queremos que se vea”, señalan mediante un comunicado las organizaciones de derechos humanos, que proponen a los argentinos a que se sumen a un “Pañuelazo blanco”.

También, invitan a se expandan pañuelos blancos por las redes y los barrios. “Colgá un pañuelo en tu balcón, puerta o ventana y compartí la foto en redes sociales. Si no tenés, podés hacer uno con una sábana que no uses, con papel o con lo que tu imaginación proponga”, agregan.

De esta manera bajo el lema: “Seguimos unidas y unidos en la lucha contra la impunidad. Sin marcha, pero con memoria”, las organizaciones de derechos humanos invitaron a la ciudadanía a conmemorar ese día tan caro para para los argentinos.

El comunicado lleva las firmas de: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Macees de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; HIJ.O.S. Capital; Liga Argentina por los Derechos Humanos; la Comisión Memoria Verdad y Justicia (Zona Norte), y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

También lo firman: la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (La Matanza); Familiares y Compañeros de los 12 de Ia Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; Asociación Buena Memoria;, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. (InfoGEI)Jd

