Bertellys exhortó a “trabajar juntos” al oficialismo y la oposición

“Exhorto a todos los actores políticos -de nuestro espacio y de la oposición- a que trabajemos juntos, dejando de lado chicanas y operaciones”, dijo el intendente al dejar inaugurado el periodo de sesiones ordinarias 2020 del Concejo Deliberante de Azul.

El discurso completo

Sr. Presidente del Concejo Deliberante de Azul; señores presidentes de bloques; concejales; funcionarios municipales; consejeros escolares; autoridades militares, policiales, educacionales, judiciales y eclesiásticas; representantes de entidades intermedias; integrantes de instituciones de la comunidad, asociaciones, comisiones vecinales y sindicatos; compañeros municipales, vecinos de Azul.

Como lo han podido comprobar en estos cuatro años que transitamos desde el primer día de inicio de nuestra gestión, soy más afecto a los hechos que a las palabras.

Hoy intentaré resumir algunas acciones que durante nuestro primer periodo de gestión son a nuestro entender las más destacadas y que ponen en contexto nuestro punto de partida actual.

Apenas asumimos en diciembre de 2015, nos trazamos metas cortas, ya que nos encontramos con innumerables reclamos que no eran atendidos –puede decirse que desde hacía años- por la gestión que nos precedió.

Lo económico era prioridad, pero el reclamo de la sociedad en ese momento exigía poder restablecer vínculos y confianza con el Estado municipal. El contrato social con los ciudadanos de Azul estaba roto y había incertidumbre hacia un gobierno que entonces asumía con el 33% de los votos y presentaba una incógnita con respecto a qué experiencia podía yo traer, ya que mi trayectoria dentro de las clásicas estructuras políticas que gobernaron Azul desde siempre era muy reciente.

Por ello, ese primer año de gestión, en lo que más trabajamos fue en generar confianza y demostrar que podíamos estar a cargo de un gobierno que representara los intereses genuinos de toda la sociedad.

Trazando una línea de tiempo, hoy podemos afirmar que la población tuvo todos los elementos para poder evaluarnos. Demostramos –obviamente con aciertos y errores- que no veníamos con improvisaciones.

No entiendo otra forma de trabajar que no sea la de hacerlo en equipo. Cuando digo en equipo no lo hago a modo de enunciado, lo demuestro todos los días en la práctica del ejercicio de la gestión. Delegación y control, allí está el eje de mi forma de ejercer la máxima distinción que me dio el pueblo de Azul, al otorgarme la confianza para ocupar la intendencia de nuestro querido Partido.

Como les comenté al principio de esta presentación, les quiero hacer un breve resumen de esos hechos que a nuestro criterio marcaron políticas e iniciativas de un Estado presente.

Si comenzamos con acciones que crearon fuentes de trabajo, podemos empezar a enumerar que a partir de la puesta en funcionamiento del Frigorífico Azul Natural Beef -con el acompañamiento del Municipio- se generaron más de 1.000 fuentes de trabajo directas e indirectas.

Era necesaria la concreción del asfalto desde Av. Mujica hasta la entrada al establecimiento, para generar la apertura de mayores mercados de exportación; así lo hicimos y hoy la obra no solo beneficia a la producción, sino también a los trabajadores que circulan más seguros y por supuesto, a los vecinos que viven en esa zona.

Gestionamos los fondos y se pudo terminar el Barrio Bidegain; esto generó durante su construcción más de 250 puestos de trabajo y lo más reclamado, hizo realidad el sueño de la casa propia para 298 familias.

Apoyamos al Jockey Club local para que desde Provincia se diera por finalizada la concesión que tuvo durante muchos años casi paralizado al hipódromo y la tomara el Jockey Club. No nos equivocamos, a partir de esta acción, se crearon muchas fuentes de trabajo y un espacio en el que cada día de competencia se convierte en una fiesta y un lugar de encuentro de miles de ciudadanos de toda la región.

Hemos dado nuevas zonificaciones a más de una docena de canteras, lo que implicó mano de obra directa inmediata en las que obtuvieron la autorización provincial.

Gestionamos la creación de la Policía Local, lo que implicó más efectivos en las calles y 100 fuentes nuevas de trabajo.

Gestionamos la instalación en Azul del parque eólico más grande de la provincia de Buenos Aires. Hoy en su pico medio de producción, este genera más de 500 fuentes de trabajo y moviliza la economía local con más de 150 puestos con mano de obra de otras localidades. Antes del fin del primer semestre empezará a producir energía limpia y ecológica y nos permitirá comenzar a cobrar la Tasa de Seguridad e Higiene que va de la mano de su facturación, lo que implicará un ingreso genuino que estimamos en más de 10 millones de pesos al año.

Vinculamos desde la oficina de Empleo a los trabajadores desocupados y de primer empleo con empresas locales, generando 250 incorporaciones en más de 30 establecimientos.

Entendemos que apoyar eventos y encuentros es parte de una política de Estado que le permite al ciudadano el esparcimiento y además, crea un círculo virtuoso donde a todos los integrantes de los espacios de producción se les multiplican las ventas, generando esos días un movimiento económico extraordinario. En este periodo de gestión, más de 400.000 personas visitaron estos eventos.

Durante años, se habló de generar la adquisición de tierras en la zona de Boca de la Sierra para darle impulso turístico a este sector; pudimos al fin dar el primer paso y escriturar a nombre del Municipio 69 hectáreas. Esto nos permite planificar desde allí sin el impedimento que generan los comodatos. En este contexto, impulsaremos un concurso de proyectos que incluya como principal protagonista a la inversión privada.

En diciembre de 2015, se realizó una colecta en el Veredón Municipal para comprar insumos para el Hospital Pintos; ni gasas ni jeringas había. Hoy con esfuerzo y diálogo con proveedores y profesionales de la salud tenemos los tres hospitales municipales de pie. Siempre falta, pero el camino marcado es el compromiso de todos con la salud pública.

Tenemos en un 70% avanzada la obra de ampliación del Hospital Pintos, por lo cual propondremos con nuestros legisladores la inclusión del costo para terminarlo en el Presupuesto Provincial 2020. Seguiremos apostando a la primera línea de contención que es la Atención Primaria de la Salud. Ya egresaron 45 nuevos promotores comunitarios; los mejores promedios fueron becados y reforzaron el plantel de nuestros CAPS.

Se está trabajando sistemáticamente en el recobro a las obras sociales y seguros de las prestaciones dadas a los afiliados a estas organizaciones. Al respecto, pudimos duplicar en este rubro el cobro en prestaciones.

En estos años, el Estado estuvo presente en los sectores más vulnerables socialmente. Entendemos que son temas sensibles por lo que esta administración solo informa las estadísticas y no hace pública ninguna acción al respecto.

En conjunto con este Concejo Deliberante, se concretó el recorrido de micros de la ciudad que estaba sin cobertura. Hoy todos los ciudadanos tienen una línea de transporte circulando cerca de su domicilio.

El SIPA se encontraba en estado de abandono total, hoy está completo y hay una lista de espera para acceder a un terreno en el espacio industrial. Estamos en proceso de dotar de fibra óptica a todo el sector y de poner en venta más de 40 nuevos lotes.

Tomamos un Estado con mucho atraso en infraestructura. En esta temática tuvimos que canalizar nuestros mayores esfuerzos y gestionar obras de infraestructura básica y de servicios en cada puerta de los gobiernos nacional y provincial que mostraba una hendija; es así como pudimos iluminar la Avenida Chaves.

Avanzamos en más de 250 cuadras de pavimento y repavimento en Azul, Chillar y Cacharí.

Estamos en el punto de culminación del final de obra de la calle Roca.

En el Plan de 1000 luminarias led para el Partido ya llevamos instalado el 25% de lo proyectado, llegando a más de 20 barrios de Azul, incluidas también en este plan las localidades. La colocación de las luminarias contribuye a la prevención del delito junto con el Centro de Monitoreo que funciona las 24 horas con más de 45 cámaras que pudimos inaugurar en nuestra gestión.

Incorporamos 10.000 metros de extensión de la red de desagües cloacales y un reemplazo de 3500 cañerías de agua, algunas de las cuales tenían más de 70 años de existencia.

Estamos convencidos de que la escritura de la vivienda hace que cada familia se sienta más protegida, por ello ya llevamos más de 1000 soluciones habitacionales entregadas.

Se retomaron los trabajos y se culminó el Patio Andaluz, obra paralizada por muchos años.

Atendimos a la necesidad que los vecinos nos ponían en agenda: la consolidación de las más de 1300 cuadras de calle de tierra de la ciudad de Azul. Hoy ya puede llegar una ambulancia o se puede cruzar la calle caminando sin botas; esto va más allá de la obra de infraestructura misma, se traduce en una mejor calidad de vida.

Apoyamos la conformación de la COVIR. Como nunca sucedió en la historia de Azul, se está interviniendo en varios frentes de obras simultáneos, proyectando como prioridad los caminos hacia los establecimientos educativos y los de la producción. Esto es una muestra clara de que con objetivos comunes y la unidad del Estado con los productores y los trabajadores de Vialidad Rural se logran las metas que se venían posponiendo durante años.

Nos da orgullo cuando los vecinos y visitantes sacan fotos familiares en la fuente de la renovada Plaza San Martín.

Emocionados asistimos al sorteo de casi 350 terrenos que el Municipio pudo escriturar y trasladarlos a la gente que más los necesita. Este plan vino para quedarse, ya estamos en proceso de adquirir 500 nuevos terrenos.

Con la inauguración de la Escuela Agraria, junto a los integrantes de DESEEA, el sueño del edificio propio se hizo realidad.

El pasivo ambiental que generó el basural a cielo abierto durante años fue casi irreparable. Pudimos gestionar los fondos necesarios para sanearlo y así sucedió. El humo en la ciudad y la contaminación que este basural generaba ya son parte del pasado.

Estas acciones enumeradas son apenas un resumen de lo que a nuestro juicio es lo más destacado de estos últimos cuatro años. Seguramente seremos injustos con muchas áreas del municipio que día a día me enorgullecen integrando el mismo equipo de trabajo.

Tuve la posibilidad de tener el acompañamiento desde que era concejal de la comunidad de Azul en lo que parecía un imposible: La realización de la Presa La Isidora. Lo pudimos lograr y desde su inauguración, ¡evitamos que Azul en cuatro oportunidades se volviera a inundar!

Nuestro Plan de Gobierno para 2020 lo van a tener a su disposición -área por área- en la página web del Municipio. A continuación, les presentaré un resumen del mismo.

Obras públicas

Continuidad de los planes de infraestructura (agua, cloaca y gas) en diferentes barrios del Partido.

Comienzo del plan de cordón cuneta.

Desarrollo del plan de alumbrado público y recambio de luminarias led, en conjunto con la CEAL.

Gestión de obras de pavimento y reconstrucción de losas para distintos barrios.

Balneario Municipal: Reconstrucción del Puente Peatonal, construcción de sanitarios públicos, instalación de juegos acuáticos.

Parque Municipal: Remodelación del Puente Amarillo, mejoramiento de los caminos internos, creación de un pequeño vivero de especies y naranjos amargos para futuras reposiciones en las calles de la ciudad.

Colocación de juegos infantiles en distintas plazas.

Creación de una plaza en el Barrio Bidegain y arreglos de calles para facilitar el transporte público.

Regularización Dominial: Gestión de las escrituras pendientes y lotes de tierra fiscales.

Producción

Creación de un parque temático apícola en el predio municipal del ex Matadero Municipal.

Implementación de las Buenas Prácticas Mineras, a través de políticas de reglamentación, control y cuidado del medio ambiente.

Proyecto “Zona Verde” para promover el consumo orgánico-saludable, fomentar y apoyar la comercialización de los productos locales.

Sector Industrial Planificado de Azul: Llevar los servicios de agua y luz a los sectores incorporados que aún no cuentan con los mismos.

Promoción del empleo: Servicio de Intermediación Laboral con empresas en forma directa para fomentar la inclusión laboral genuina.

Expo Empleo Joven 2020: Articulación entre el Municipio, el sector empresario y el educativo.

Creación de unidades de transferencia para la separación en origen de residuos en Azul, Cacharí y Chillar.

Saneamiento de los basurales a cielo abierto.

Promoción y puesta en valor de la Reserva Natural Boca de las Sierras.

Puesta en marcha del Pasaporte Cervantino junto al CEDA y la AECA para alentar el consumo y el ingreso de divisas al mercado local.

Realización de un concurso público para la elaboración de un plan de urbanismo y arquitectura para las 69 hectáreas titularizadas a nombre del Municipio en el sector de la Ruta 80.

Adquisición de 549 hectáreas en las Sierras de Azul para la realización de un Parque Turístico Ecológico.

Camping municipal: Reparación y mejoramiento de techos, dormis, baños, fogones, mesas y bancos, fachada y caminos internos. Pintura e iluminación.

Remodelación de la Terminal de Ómnibus: Reparación del techo. Ampliación del estacionamiento. Mejoramiento en mampostería. Cambio de dársenas a 45°. Reparaciones de baños. Pintura y cartelería.

Centro Interpretación de la obra de Salamone: Hidrolavado, arreglo de mampostería e iluminación.

Salud

Fortalecimiento del Sistema de Atención Primaria de la Salud: Extensión del horario de atención de las Unidades Sanitarias. Incorporación desde el mes de marzo de las trabajadoras sociales al equipo de profesionales de los CAPS.

Hospital Pintos: Adquisición de una mesa de cirugía y anestesia, con el fin de poder habilitar otro quirófano; incorporación de nuevos profesionales para el fortalecimiento de las guardias externas y especialidades críticas; acuerdos con ciudades vecinas para prácticas y cirugías de alta complejidad.

Cultura, Educación, Deportes y Juventud

Creación de los nuevos programas culturales: “Recreando” en tu barrio; Identidad Barrial y bonaerense: una búsqueda permanente; Relevamiento de artistas del distrito.

Juventud: Creación de dos nuevos programas: Promoción de Derechos y Participación ciudadana de las y los jóvenes; Talleres de preparación para el ámbito laboral; Orientación vocacional; apertura de la Casa Joven en horario vespertino; Concejo de los Estudiantes.

Desarrollo Social

Implementación junto al Gobierno Nacional del Plan Nacional Argentina contra el hambre a través de la Tarjeta Alimentar que alcanzará a 2939 destinatarios en el Partido, con un monto de 8.280.000 pesos circulantes en nuestro territorio.

Huertas comunitarias: Espacio común donde alojar a trabajadores de la tierra con el objetivo de que reciban capacitación, guía y acompañamiento, en el proceso de trabajo.

Control ciudadano

Modernización del Sistema de Estacionamiento Medido, en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata.

Reacondicionamiento del predio del Ex Monte Frutal para ampliar la cantidad de caniles municipales.

Controles antirrábicos a los perros mordedores.

Aumento del número de cirugías del Programa de Castración con el objetivo de controlar la reproducción canina.

Hacienda y administración

Digitalización de los procedimientos administrativos de las distintas áreas.

Funcionamiento de la web tributaria que permitirá no solo imprimir la boleta de pago de las tasas sino el pago en forma simultánea.

Perfeccionamiento del control de presentismo, horario de ingreso y salida del personal municipal mediante reloj.

Contratación de un médico laboralista externo para un control más preciso de los certificados médicos.

Capacitación al personal de las distintas áreas.

Cacharí

Relocalización de la Pista de Atletismo.

Construcción de un circuito aérobico.

Bacheo y reconstrucción de losas de hormigón en distintas arterias.

Agregado de material rodante a las principales calles de tierra.

Reconstrucción de desagüe pluvial en calle Rodríguez Urrutia.

Ampliación de la red de agua potable y cloacas.

Implementación de un sistema de traslado permanente de los residuos de disposición final a la planta EcoAzul.

Incorporación y renovación de juegos infantiles en las plazas públicas.

Puesta en valor de la fachada del Cementerio local.

Reacondicionamiento de la totalidad de los canales de desagüe para permitir un rápido escurrimiento ante lluvias intensas.

Chillar

Construcción de cuatro rotondas en calles Avenidas Alsina y 25 de Mayo, Avenidas Alsina y Prof. Rubén César De Paula, Avenida Prof. Rubén César De Paula y Sarmiento, Avenida Bernardo Barrere y Sarmiento.

Realización de tratamiento con corte y bacheo en calles urbanas.

Colocación de carteles nomencladores, indicadores de contramano y de Prohibido Tránsito Pesado.

Iluminación led.

Saneamientos de desagües menores desde sección quintas por calles Juan Manuel de Rosas con salida a Ruta Nacional N° 3.

Saneamiento de desagües mayores desde la salida de Chillar hacia la localidad de 16 de Julio.

Alquiler de maquinaria vial retroexcavadora sobre oruga y de maquinaria para servicio de saneamiento en basural a cielo abierto.

16 de Julio

Fortalecimiento de los espacios verdes para el disfrute de los vecinos.

Alteo y entoscado de los caminos de acceso a la localidad.

Trabajo conjunto y en red con las entidades intermedias.

Garantizar el traslado de estudiantes entre las localidades de 16 de Julio y Chillar.

Gobierno

Potenciamiento del vínculo con las instituciones intermedias del Partido.

Radio Pública Municipal y nuevo portal digital a disposición de las entidades de la comunidad.

Modernización del sistema informático del municipio, reordenamiento de la red de datos, implementación de enlaces vía fibra óptica, sistema de servidores virtuales.

Nuevo portal de Internet donde el vecino podrá ingresar consultas, reclamos y sugerencias.

App Azul Digital: Para trámites, turnos del hospital, consultas, entre otros servicios que brinda el municipio.

Instalación de zonas wifi en lugares públicos.

App Red Azuleña: Para acceso a un listado de productos, ofrecidos por convenio entre la Municipalidad de Azul, el Centro de Almaceneros y proveedores locales.

Profundización de lastareas de difusión y capacitación vinculadas a la eliminación de toda clase de violencia respecto de la mujer y del colectivo LGTBI.

Intervención desde la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de las víctimas de violencia de género.

Nosotros mismos dejamos la vara alta para continuar en este segundo periodo de gobierno. Los ciudadanos de Azul nos dieron su confianza para que sigamos en esta senda, a través del apoyo que nos otorgaron con el voto popular en las elecciones del año pasado. Ser el candidato a intendente más votado de la historia del Partido, me genera mayor responsabilidad; sepa el pueblo de Azul que me preparo día a día para estar a la altura de semejante confianza depositada en mi persona y equipo.

Parte de la continuidad por esta senda depende de que nuestro país se reacomode en su economía y que los gobiernos nacional y provincial presenten sus presupuestos; así podremos tener una mayor certidumbre para proyectar nuestra gestión durante el año.

Esta espera nos complica en el día a día y la padecemos, pero eso no quita que aguardemos con esperanza que los gobiernos nacional y especialmente el provincial empiecen a caminar. La unión de todos en este difícil momento es la única oportunidad de que salgamos adelante.

La sociedad interpela permanentemente a la dirigencia política, así que en este momento debemos saber interpretar este tiempo. La campaña ya terminó, el año que viene habrá tiempo para eso.

Exhorto a todos los actores políticos -de nuestro espacio y de la oposición- a que trabajemos juntos, dejando de lado chicanas y operaciones.

Proponemos en este delicado momento, la apertura más que nunca al diálogo y al consenso; repito la sociedad nos reclama que dejemos de lado nuestras diferencias y que nos pongamos a trabajar. Solo la unidad de todos va a hacer posible que podamos solucionar los problemas de la gente. No tendremos una segunda oportunidad si no lo hacemos.

De esta manera, doy formalmente iniciado el período de sesiones ordinarias 2020 del Concejo Deliberante de Azul.

