Adelantaron el juicio por el femicidio de Emma Córdoba: “Es momento que el Estado y la Justicia empiecen a actuar”, sostuvo Ana González, sobreviviente del crimen

En 2017, Ariel Báez ingresó a la casa de Emma Córdoba en Punta Lara, donde la joven se encontraba estudiando con su compañera, Ana Laura González. Abusó de ambas, las golpeó salvajemente y apuñaló a Emma. Luego prendió fuego la casa para borrar las evidencias.

Emma murió, pero Ana vivió para contarlo. “Desde que ingresé al hospital y declaré que Emma estaba muerta, y yo ya lo sabía, en lo que pensaba era que yo no iba a parar hasta que esta persona tuviera una condena”, dijo este sábado la sobreviviente, en diálogo con El Teclado Radio.

Aún con todas las pruebas en mano, la Justicia había puesto como fecha de juicio el año 2021. Acompañada por su abogado Jerónimo Guerrero Iraola, recurrió a todas las herramientas posibles para que el proceso judicial se adelantara. Y la lucha dio sus frutos: Ariel Báez será juzgado el 25 de agosto de este año; y Ana buscará constituirse como particular damnificada.

Es un trabajo duro el tener que prepararme. Para mí la terapia fue fundamental desde el momento cero; y de acá al 25 de agosto tendré que juntar las fuerzas necesarias para enfrentarlo, contó este sábado en El Teclado Radio, donde adelantó que se presentará como particular damnificada. “En su momento me lo propusieron y estaba en una situación delicada y no quise. Ahora me siento con más fuerzas para hacerlo”, afirmó.

En esta línea, Guerrero Iraola sostuvo que la expectativa es que “la Justicia entienda la importancia de esta decisión, que ella en primera persona decide llevar adelante la acción junto con el ministerio Público (la Fiscalía). La prueba se recaba en la investigación pero se produce en el juicio. Por eso creemos que están dadas las condiciones para que ella esté sentada en el banquillo acusador”.

En cuanto a la sentencia, ambos coincidieron en que el resultado tiene que ser la pena perpetua. “Desde que ingresé al hospital y declaré que Emma estaba muerta, y yo ya lo sabía, en lo que pensaba era que yo no iba a parar hasta que esta persona tuviera una condena. Una vez que pase, no sé qué será de mí. Pero ya es momento de que el Estado y la Justicia empiecen a actuar como corresponde en la protección de las mujeres. Tienen que dejar de cajonear causas. No podemos seguir enterrando chicas”, sentenció Ana.

Por su parte Guerrero Iraola consideró que “como abogado, lo que pretendo es que sea un debate pedagógico que sirva para pensar estrategias de intervención. Esperamos que no haya mas víctimas, pero también que se tenga en cuenta que un juicio no puede tardar 4 o 5 años cuando están dadas las condiciones para hacerlo rápido. Es humanizar el estado. Atrás de cada expediente hay personas que quieren cerrar el círculo. Nosotros ya deberíamos tener una condena, es inconcebible que arranque ahora en agosto y lo era más el 2021. Esto tiene que ser el resumen del tema: las víctimas requiere una reparación”. [El Teclado]

Me gusta esto: Me gusta Cargando...