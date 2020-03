Cual es el alcance del Impuesto País?

¿Cuáles son las operaciones alcanzadas?

Compra de bienes y/o servicios realizados en comercios del exterior (con modalidad presente y/o no presente).

Extracciones y/o adelantos de efectivo realizados en el exterior.

¿Cuál es la alícuota que aplica?

8% sobre servicios digitales en moneda extranjera. En este caso se trata de operaciones que a la fecha están

alcanzadas por el impuesto a servicios digitales: Netflix, Spotify, Apple, etc. Para conocer todos los servicios

podés consultar en la web de Afip la RG 4240 – Anexo II – Apartado A.

30% para el resto de las operaciones.

¿Cómo se calcula la percepción en tarjetas de crédito?

Aplica sobre todas las transacciones mencionadas con anterioridad, sean de titulares y/o adicionales de cuenta.

La percepción se aplica en la fecha de cierre de cartera, a todas las compras en moneda extranjera. Se tomará

como referencia el tipo de cambio vendedor que fije el Banco Nación al cierre de operaciones del último día hábil

inmediato anterior a la fecha de cierre.



¿Cuáles son las operaciones que están exceptuadas del impuesto?

Tarjeta de débito

¿Qué pasa si seleccioné que me debiten de mi cuenta en pesos las compras realizadas en el exterior?

Para poder realizar la operación tenés que contar con el dinero suficiente en la cuenta para la compra y para el

pago del impuesto. De no ser así, la transacción saldrá denegada. La pesificación se realiza a tipo de cambio

vendedor que fije el Banco Nación el día de la operación. Te recordamos que si seleccionaste esta opción, no

podrás realizar extracciones y/o adelantos de efectivo en el exterior.

¿Qué pasa si seleccioné que me debiten de mi cuenta en dólares las compras realizadas en el exterior?

Siempre y cuando tengas saldo disponible, podrás realizar compras y extracciones y serán debitadas de tu

cuenta en dólares. No aplica impuesto alguno en este caso.

Tarjetas prepagas

Para poder realizar la operación tenés que contar con el dinero suficiente en la cuenta para la compra y para el

pago del impuesto. De no ser así, la transacción saldrá denegada. La pesificación se realiza a tipo de cambio

vendedor que fije el Banco Nación el día previo a la operación.

Para mayor información podés acercarte a tu sucursal más cercana o comunicarte con nuestro Centro de

Atención al Cliente (0810-666-4444), de lunes a viernes de 8:00 a 20:00.