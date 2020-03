Día Internacional de la Mujer: Voces para visibilizar la discriminación en el ámbito laboral

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una campaña para visibilizar situaciones de discriminación hacia las mujeres en el trabajo, una iniciativa que tiene como objetivo revertir estas conductas que las ponen en situación de vulnerabilidad y avanzar hacia la igualdad de género.

La propuesta de la dirección de Políticas de Igualdad del organismo que conduce Guido Lorenzino tiene que ver con mostrar las situaciones de discriminación que sufren las mujeres por el solo hecho de pertenecer al género femenino.

Se trata de episodios que aparecen en todos los ámbitos, y se reflejan en actitudes, conductas, diferencia en los salarios y frases como “eso es cosa de hombres”, “dejá que venga alguno de los chicos y ellos lo van a resolver enseguida”, “andá a lavar los platos” “mujer tenías que ser”, entre otras muestras de una sociedad patriarcal que hay que superar.

La discriminación no siempre es clara. Puede ser manifiesta o difusa, y se relaciona con actitudes que están totalmente naturalizadas por la sociedad y que no constituyen expresiones extremas de violencia. Por ello, no son tan visibles y resultan más difíciles de modificar en los diferentes ámbitos.

La iniciativa de la Defensoría para este Día Internacional de las Mujeres apunta a reflejar testimonios de mujeres que narran las situaciones más extrañas que vivieron en sus trabajos. Según surgió de los testimonios, como consecuencia de esta discriminación, muchas mujeres se encuentran más cansadas, estresadas o tristes de lo normal luego de un día de trabajo.

Debemos desnaturalizar cuanto antes estos comportamientos. Para eso es necesario contar con políticas públicas que equiparen las oportunidades, los salarios y los roles en los lugares de trabajo”, sostuvo Lorenzino.

En esa línea, agregó que “desde la Defensoría trabajamos la temática de violencia laboral en capacitaciones e instancias de debate en las que abordamos la desigualdad en el acceso a derechos para hombres y mujeres. El programa se encuentra a disposición y puede solicitarse mediante los medios de contacto de la Defensoría”.

