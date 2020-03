8M: Con una masiva misa, la Iglesia católica se manifestó contra la legalización del aborto

La Plata, (InfoGEI).- La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) expresó su fuerte rechazo a la legalización del aborto, ante el inminente envío de un proyecto de ley del gobierno nacional al Congreso, sostuvo que “no es lícito eliminar ninguna vida humana” y destacó la necesidad de “discernir prioridades” en un país que tiene “altos niveles de pobreza e indigencia”.

Así se expresó este domingo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, al presidir una masiva celebración eucarística frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, en el marco de la denominada “Misa por las mujeres y la vida” con que la Iglesia católica conmemoró hoy el Día Internacional de la Mujer, y en la que se pidió que el próximo debate sobre el tema no caiga en la “descalificación” ni la “estigmatización”.

Vivimos un tiempo donde es necesario discernir prioridades y no elegir temas que enfrenten a los ciudadanos de a pie de modo tal que esto atente contra la fraternidad y contra la posibilidad de tener un horizonte común como pueblo. Sin fraternidad no hay pueblo. Si no hay fraternidad siempre habrá buitres dispuestos a rapiñar nuestro país”, expresó Ojea en la homilía de la misa, que se celebró al aire libre.