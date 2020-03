Mujeres en Radicales Azuleñxs (RA): “La brecha salarial es más amplia de lo censado”

Hoy 8 de Marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde nuestro espacio de mujeres en Radicales Azuleñxs (RA) queremos resaltar la importancia de esta fecha como sinónimo de conquista de derechos y de lucha constante por la igualdad.

Como espacio de diálogo y análisis, resaltando la crisis actual en materia de violencia contra la mujer, nos unimos en búsqueda de visibilizar distintas situaciones que, aún naturalizadas, atentan contra la igualdad de derechos que buscamos.

En la actualidad, pleno siglo XXI y con la lucha por la igualdad femenina instaurada en la agenda pública, se estima que las mujeres tenemos una desigualdad salarial con los varones mayor a un 20% (dato emanado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Presidencia de la Nación). Es importante aclarar que se toma como desigualdad cuando un hombre y una mujer que realizan iguales tareas perciben una remuneración distinta en razón de su sexo.

Sumado a ello nos encontramos con cada vez más mujeres que son sostén de familia, siendo ambas cuestiones de gran preocupación para nosotras, por lo que decidimos realizar un análisis a nivel local de aquellos gastos que amplían la desigualdad adquisitiva más allá de la ya instaurada en razón de la desigualdad salarial.

Para ello recabamos el valor en nuestra ciudad de diversos productos de uso en lo que llamamos “gestión menstrual” y de productos que utilizan varones y mujeres por igual, prestando especial atención al costo de las versiones de los mismos pensadas y/o diseñadas para la mujer (lo que comúnmente se conoce como “CANASTA ROSA”)

Por otro lado, destacamos que somos las mujeres (en la mayoría de los casos) quienes afrontamos la compra de artículos concernientes al cuidado de hijas e hijos. Esta situación se presenta ya que existe un número notablemente mayor de madres solas que de padres en igual situación, que atienden estas cuestiones, en razón del histórico rol de cuidado asignado a la mujer. Es por ello que, aun resaltando la importancia de la crianza compartida y de que no todas las mujeres son madres (y deciden no serlo), no pueden quedar fuera de análisis estos gastos que resultan esenciales: sea para nuestras hijas e hijos o para nosotras mismas, lo que hemos llamado “CANASTA BEBÉ”.

Del relevamiento realizado sobre 67 productos en casi 20 comercios de nuestra ciudad, surge que el costo total de las canastas rosa y bebé arroja un promedio de $5.991,91; específicamente la Canasta Rosa tiene un costo promedio de $945,21 y la Canasta Bebé $5046,70.

Cabe resaltar que el valor de los productos de gestión menstrual tuvo un aumento en los últimos seis meses de entre 30 y 40%; este gasto no es optativo y la falta de acceso a estos productos es un factor de ausentismo escolar y laboral que solo padecemos las mujeres, además de correr riesgos en la salud y la fecundidad por incurrir en prácticas insalubres.

Respecto de la Canasta Rosa, se advierte que en productos como el desodorante de mujer y de varón los precios se han equiparado, incluso en algunos casos es más barato el de mujer; algo similar sucede con las máquinas afeitadoras descartables. Esto es sin duda un avance en la visibilización de la desigualdad con la que el mercado trata a las mujeres.

Si tomamos en cuenta que el salario mínimo, vital y móvil desde octubre de 2019 está definido en $16.875 (según Resolución 6/19 del CNEPySMVyM Ministerio de Producción y Empleo), el costo de las Canastas Rosa y Bebé impacta considerablemente en los salarios y en la capacidad adquisitiva de las mujeres.

Estos datos muestran que, además de tener sueldos inferiores, tener menor participación en el mercado laboral debido al rol de cuidado, que casi 8 de 10 mujeres realizan tareas domésticas en el hogar, el doble que en el caso de los varones (Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas Sectoriales datos de la EPH), nuestra autonomía económica se encuentra comprometida y nos mantiene alejadas de la igualdad por la que luchamos y reclamamos.

En este sentido mujeres en Radicales Azuleñxs (RA), vamos a seguir trabajando con acciones concretas y propuestas legislativas que pongan el tema en agenda en el Partido de Azul y busquen revertir la situación.

