8 y 9 de Marzo: Día y paro internacional de las mujeres

La desigualdad es un hecho, como también lo es la construcción de mecanismos que propicien herramientas para acortar la diferencia histórica entre hombres y, mujeres y disidencias. Como también es un hecho esperanzador que el Estado, que el gobierno de Alberto en Nación y el de Axel en la provincia hayan creado los Ministerios de las mujeres, géneros y diversidad.

Como que las políticas de salud vuelvan a ser centrales y que se empiece por lxs últimxs para poder llegar después a todxs, lo que se dice, un Estado presente. Y que la economía sea reactivación económica local, regional y de generación de empleo con desarrollo de la industria nacional.

Las mujeres, mejor que nadie, sabemos que no es fácil. Que el macrismo con Vidal en la provincia la dejaron bien difícil, es así, arrasaron con todo lo que se había logrado en materia de derechos para las mayorías.

En Azul, la seguimos peleando, donde el gobierno municipal que representa esos intereses, los de Cambiemos, los que priorizan el pan y circo antes que dar respuestas a nuestrxs vecinxs en los barrios; con las necesidades básicas que el neoliberalismo profundizó asfixiándonos hasta dejarnos en terapia intensiva con caída del P.B.I (Producto Bruto Interno), un 55% de inflación, alimentando la timba financiera y favoreciendo a los especuladores, 13% de desempleo (este porcentaje aumenta notablemente entre madres y padres jóvenes) y 33% de pobres de los cuales un 48% alcanza a lxs niñxs de nuestro país.

Por eso sabemos que “la feminización de la pobreza” no es un lema ni mucho menos una frase hecha, es una REALIDAD. Y por todas y cada una de las mujeres y disidencias es que PARAMOS el 9 de marzo. Por esas mujeres que durante estos últimos 4 años se pusieron al frente de los merenderos para que lxs niñxs y adultxs mayores pudieran tener muchas veces esa única comida diaria, por esas mujeres que siendo trabajadoras fueron víctimas de los despidos masivos; por esas hijas, madres, abuelas, amigas, compañeras que bancaron la desesperanza de los despedidos de sus familias y tuvieron que incursionar en un mercado laboral precarizado; por las que nunca se les respetó la ley de cupo trans; por las jubiladas a las que los medicamentos les aumentaron más del 500% y vaciaron los programas de salud; y por las que no se pudieron jubilar porque les quitaron el derecho a la moratoria para amas de casa (esas mujeres que realizan los trabajos de cuidados del hogar no remunerados y que solo un gobierno como el de Cristina Fernández les otorgó ese derecho A TODAS a una jubilación). Las que sufrieron los tarifazos, las que tuvieron que cerrar sus comercios para que los empresarios se llevaran los millones de los subsidios a la energía eléctrica y al gas que Macri y Vidal nos sacaron y por los que Bertellys no hizo nada, aun siendo Azul decretada una de las ciudades más frías del país.

Las y nos reivindicamos en este paro y en este día porque es una de las maneras de visibilizar la lucha y porque como mujeres peronistas creemos en la justicia social solo si hay feminismo, ese que lucha porque no queremos una muerta más en manos del patricardo, porque nos queremos libres y desendeudadas, porque queremos que se aplique la ESI (Educación Sexual Integral) y porque respetamos la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos. Y es así que como peronistas, nos reconocemos en una experiencia histórica y por ellas también PARAMOS, las REIVINDICAMOS y nos REPRESENTAMOS en su lucha, en mujeres como Eva Perón nuestra guía espiritual y la gran transgresora del SXX en materia de conquista de derechos de las mujeres, en las mujeres de la resistencia de los años 70 que perseguían un sueño de liberación nacional, un proyecto de país libre, justo y soberano, en las madres y abuelas, las de plaza de mayo y las cada rincón de nuestra Argentina, en las de Azul a las que reconocimos con una placa a las madres resistentes a la dictadura en el monumento a la madre. Por las que nos representan, por las que siguen luchando en cada espacio, por ellas, por nosotras, por todas recuperemos la historia, levantamos las banderas y sigamos la lucha.

Cra. Laura Aloisi

Militante del Peronismo 26 de Julio – FRENTE DE TODXS

Secretaria de la Mujer del Partido Justicialista de Azul

Me gusta esto: Me gusta Cargando...