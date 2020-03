Concejala Loberense junto a Alberto Fernandez en Foro de la Red Federal de Concejalas

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora el próximo 8 de marzo, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Cultura de la Nación propusieron un conjunto de actividades culturales, artísticas, formativas y reivindicativas abiertas, gratuitas y populares, bajo el lema “Nosotras movemos el mundo”.

En ese marco, se realizó ayer el Foro de la Red Federal de Concejalas, espacio que contó con la participación de mujeres de las distintas regiones de nuestro país que intercambiaron experiencias y visiones acerca de las oportunidades y desafíos del feminismo en los gobiernos locales.

Allí Lobería estuvo presente a través de la Concejala por el Frente de Todos Carmiña Macias quien remarcó la importancia de llevar la voz de las ciudades del interior de la Provincia a esos espacios, tal como sucedió también el pasado Sábado 29 de Febrero en un conversatorio con la Ministra Estela Díaz y la Subsecretaria Lucia Portos que tuvo lugar en la ciudad de Tandil.

Posteriormente se desarrolló el acto inaugural de las jornadas con la presencia del Ministro de Cultura Tristán Bauer, la Ministra Elizabeth Gómez Alcorta y el Presidente de la Nación Alberto Fernández, quien expresó: “Les pido que no cedan. Que no paren. Que como sociedad no nos detengamos. Falta mucho todavía”

