Sombra pidió licencia en el Concejo para dedicarse de lleno a PAMI

El concejal Nelson Sombra, presidente del bloque del Frente de Todos en Azul y designado en enero Director Ejecutivo de la UGL 30 de PAMI, presentó hoy un pedido de licencia a su banca para poder dedicar todos sus esfuerzos a la obra social de los jubilados.

En la nota, Sombra aseguró que “me acompaña la certeza de saber que nada es permanente, que no se deben ocupar los lugares representativos entre unos pocos sin dejar lugar a la participación ciudadana, como tampoco se debe atornillar a los cargos políticos por decretos Presidenciales, porque en definitiva habla mal de la política, es decir habla mal de nosotros mismos”.

Como resultado de la renuncia se producirán desplazamientos internos en el bloque del Frente de Todos: la banca será ocupada por Gabriela Lambusta, en tanto que la presidencia quedará en manos de Joaquín Propato. Al respecto Sombra manifestó tener “plena confianza en las personas que presentamos en las elecciones Legislativas del 2017, que van a defender y representar con convicción y lealtad a vecinas y vecinos que sufren vulnerabilidad, azuleñas y azuleños excluidos y a la totalidad de conciudadanos que quieren que Azul se vuelva a poner de pie”.

La nota completa

Presidente del Concejo Deliberante de Azul

Dr. Juan Sáenz

De mi mayor consideración

Por la presente me dirijo a usted y al cuerpo de concejales, tengan a bien considerar el pedido de licencia a partir del día de la fecha. Motiva el presente pedido,el hecho de haber sido designado como Director Ejecutivo de la UGL XXX de PAMI,de conformidad con la resolución que en copia se acompaña.

Tal responsabilidad Institucional y Política requiere completa atención y dedicación, ya que es de público conocimiento el retroceso que ha sufrido el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados; como el colectivo de Personas Mayores en su conjunto.

Tengo plena confianza en las personas que presentamos en las elecciones Legislativas del 2017 que van a defender y representar con convicción y lealtad a vecinas y vecinos que sufren vulnerabilidad, azuleñas y azuleños excluidos y a la totalidad de conciudadanos que quieren que Azul se vuelva a poner de pie.

Me acompaña la certeza de saber que nada es permanente, que no se deben ocupar los lugares representativos entre unos pocos sin dejar lugar a la participación ciudadana, como tampoco se debe, atornillar a los cargos políticos por decretos Presidenciales, porque en definitiva habla mal de la politica,es decir habla mal de nosotros mismos.

Por lo expuesto y haciendo honor a la coherencia política, solicito se apruebe este pedido de licencia hasta el día 10 de Diciembre del 2021.

Sin más saludo atte.

Nelson Sombra

Concejal

