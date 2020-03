Lordén: “Kicillof habló fácil del pasado pero no dijo nada a futuro”

La legisladora también agregó que “Los bonaerenses queremos saber qué políticas se van a implementar en los temas que más nos aquejan que como el narcotráfico y la inseguridad.”

No habló de Ciencia, Tecnología e Innovación. Mintió cuando habló de un “desguace” en el Sistema de Salud por parte de la anterior gestión, ya que fue la que empezó a ponerlo en valor con una histórica inversión” remarcó Lordén quien se preguntó también por qué no hizo ninguna referencia a la Justicia y que respecto del presupuesto “nada por aquí, nada por allá. En síntesis, el discurso de Kicillof fue “mucho ruido y pocas nueces. Habló fácil del pasado pero no dijo nada a futuro”.