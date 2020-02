Debate sobre las Fuerzas Armadas: “Las Madres comprendemos lo que dijo el Presidente”

“Las #MadresDePlazaDeMayo, de acuerdo con el Presidente”, escribieron desde la organización que lidera Hebe de Bonafini, en relación a los dichos del presidente Alberto Fernández sobre las fuerzas armadas que generaron mucha polémica. “Hay que dar vuelta la página”, aseguró el mandatario.

La Asociación Madres de Plaza de Mayo quiere expresar que está completamente de acuerdo con lo que dijo el señor Presidente, Alberto Fernández, en relación a las Fuerzas Armadas. Sus expresiones fueron muy claras en cuanto a la reivindicación de las Fuerzas nuevas, renovadas, que crearon Néstor, Cristina y Nilda Garré con su modificación de los planes de estudio y formación militar, y que ya nada tienen que ver con la dictadura, ya que están integradas por personas que nacieron hace 20, 25, 35 años”, escribieron.

Y siguieron: “Las Madres comprendemos lo que dijo el Presidente. Y estamos de acuerdo con reconocer y reivindicar a esas nuevas Fuerzas Armadas, porque sino nunca las vamos a tener de nuestro lado, al lado del pueblo”.

Esta semana, la polémica se encendió cuando Alberto habló de “dar vuelta la página” en relación a las fuerzas armadas. Su referencia tuvo que ver con reconocer la existencia de distintas camadas de oficiales que ingresaron a las fuerzas en democracia. En la redes, el propio Alberto se extendió sobre su afirmación: “Dias atrás, con motivo de despedir a un contingente militar que partía en una misión de paz hacia Chipre, hice alusión a que ahora la totalidad de la oficialidad de de nuestras FFAA habían surgido en democracia”, escribió Fernández en Twitter.

Y siguió: “En ese momento celebré ese dato. De aquí en más, no deberemos analizar si alguno de nuestros oficiales participó de las sistemáticas violaciones de derechos humanos que fueron parte del genocidio que padeció nuestra Patria entre 1976 y 1983.Por eso dije que podíamos ‘dar vuelta la pagina'”, explicó.

Igualmente, Fernández pidió disculpas porque la frase elegido generó malestar en víctimas de la última dictadura. “Hago esta aclaración ante el reproche que algunas víctimas de la dictadura me han hecho por lo que dije. Veo que no use las palabras pertinentes. Disculpas por ello. Pero no quiero que nadie dude de mi compromiso en favor de la verdad y la justicia”, concluyó.

Fuente: http://www.agenciapacourondo.com.ar/

