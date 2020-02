Salta: Comunidades originarias condenadas al etnocidio

Muchos son los “operativos de emergencia” sanitaria, alimentaria, de violencia de género, etc etc etc que desde la gestión anterior se implementaron cada vez que se elevan los índices en cada tragedia social que desde décadas soportamos, y sin embargo las cifras siguen aumentando escandalosamente.

por Alejandro Ahuerma*

Una de ellas, es la muerte por desnutrición de niños, provocada en la inmensa mayoría de los casos por el hambre, la desnutrición y las enfermedades que afectan sobre todo a la población de las comunidades originarias del norte provincial, condenadas desde siempre a la miseria.

En medio de esas crisis y cuando se desarrollaba en la Provincia de Salta uno de los tantos “planes alimenticios” del gobierno de Salta, pude entrevistar al responsable sanitario de ese entonces, el Dr. Heredia, que al igual que la caballería, siempre llegaban tarde a todas las tragedias.

Luego el recorrido fue por cada comunidad donde habían ocurrido esas muertes, todas por razones evitables, y hablamos con los caciques y familiares de las víctimas. Estas entrevistas publicadas en el diario de tirada nacional Tiempo Argentino, tuvo repercusión en varios medios nacionales, inclusive el famoso Víctor Hugo Morales, quién se comunicó para entrevistarme desde su programa de radio y al aire me pidió que me quedara en contacto con su producción porque querían material fílmico para su programa de tv. ( después nunca atendieron el teléfono ni me recibieron en Bs As cuando llevé el material producido ) Lo cual derivó en un corto documental titulado “La aventura del hambre” que se puede ver en youtube en la siguiente dirección: https://youtu.be/sCRipXXrkEY

Dicho documental luego fue subido por el músico Manu Chao en su sitio web oficial y también llegó gracias a la difusión y el compromiso de dos fotógrafos de Paraná Entre Ríos, Pablo Barreto y Nuria Bustos a las oficinas centrales de UNICEF, Lo que hizo que se contactaran con UNICEF Argentina para implementar junto al gobierno de Juan Manuel Urtubey un plan de emergencia denominado “Para la vida”, mediante el cual se iban a abordar las problemáticas nutricionales de los niños de las comunidades y se le iba a asegurar el acceso al agua potable, cosa que solo sucedió mediante la instalación de tanques australianos en un par de comunidades.

Ahora el Ejército Argentino participa de manera directa repartiendo agua potable en las comunidades y en la búsqueda de agua potable para realizar pozos que ojalá lleguen antes que la muerte de otros niños nuevamente.

Nadie entiende porqué no se les exigió a las petroleras YPF y a las multinacionales Pluspetrol, y otras, esa contraprestación ante la grave situación que aqueja desde hace tantos años a las comunidades.

Luego de unos meses se fueron y todo volvió a la normalidad, es decir, el etnocidio silencioso al que estaban siendo sometidas las comunidades y que denunciaran los caciques en la nota, sigue su curso, y nosotros asistimos a ese etnocidio de brazos cruzados, haciéndonos los asombrados cada vez que se publica la misma historia de siempre, cada vez que vemos que unos padres, acusados de abandono o de ignorantes, cada vez que se los culpa por su cultura, tienen que enterrar entre el dolor y el silencio a otro niño menos.

El Ministro Arroyo dijo hace un par de días que los niños de las comunidades se mueren por tomar agua contaminada, a lo que el mismísimo presidente Alberto Fernández agregó que es una vergûenza que suceda eso en nuestro país, suponemos que ya estarán iniciando las demandas contra los sojeros dueños de las tierras que además de desmontar contaminaron envenenando a las poblaciones originarias, suponemos que ya debe haber un fiscal de la Nación ordenando su detención por etnoicidio mínimamente.

De las otras animaladas que dijeron ciertos encargados del funcionarios, como la Ministra de Salud de la Provincia de Salta, mejor ni hablar.

P.D: Ayer me comuniqué con el flamante director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, el escritor y abogado Eduardo Jozami, para acercarle un par de propuestas derivadas de reclamos históricos de caciques de distintas comunidades que fueron azoladas por el hambre, las enfermedades y el abandono del estado durante tanto tiempo, que bien podrían servir para ir afrontando la grave situación que se agrava aún más con la crecida de los ríos y los caminos anegados que se tornan imposibles de transitar, la llamada coincidió con la visita de Agustín Rossi a la zona del desastre, las propuestas o pedidos de los principales miembros de las comunidades expresadas en las palabras de los caciques, fueron: Que se instalen Tiendas u Hospitales de campaña cerca de las comunidades que se enuentran cada vez más aisladas para evitar la muerte de sus niños en traslados a veces imposibles hasta un hospital de cabecera. Que se nombren al menos 50 médicos en la zona hasta que se controle la emergencia, existen voluntarios de UNICEF que participaron del operativo Para la Vida en el 2012 en el norte provincial, asistiendo en esta problemática, que se convoque a los mismos o nuevos o que el mismo ejército aporte sus médicos, sus camiones Unimogs para transitar esos caminos, sus ambulancias y si es necesario un par de helicòpteros también, la vida de nuestros niños no puede esperar a que se encuentre agua potable…

Al menos 32 niños de comunidades wichí permanecen internados por desnutrición y otros 160 fueron registrados con muy bajo peso en distintos parajes del norte de Salta, según confirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Si nos volvemos a hacer los “Opas” una vez más ante esta crónica de varias muertes anunciadas, volveremos a ser cómplices de este etnocidio que continúa siendo como si nada. Con tal, pasa lejos, y entre el desmonte, los agroquínicos y el olvido, un día ya no van a estar más. Eso somos como sociedad.

Exijamos medidas urgentes como sociedad, y que se juzgue a los responsables de semejante etnocidio, porque tienen nombre y apellido.

*Colaborador del diario Tiempo Argentino (BsAs)

Salta, Argentina

