Periodistas jujeños denuncian persecución contra la prensa desde el gobierno

En el día de hoy se dio a conocer un comunicado de periodistas jujeños en el que repudian la actitud agresiva y las palabras ofensivas que dirigió ayer el Gobernador de la provincia Gerardo Morales a un cronista sampedreño.

Además denunciaron “un proceso general de hostigamiento y persecución” desde el estado provincial contra la prensa, a través del manejo de la pauta publicitaria, el cierre de emisoras radiales, la persecución judicial y hasta la detención de comunicadores. En el comunicado manifestaron:

Durante la mañana del 13 de febrero, ante una pregunta realizada por el periodista, Morales le respondió: “Vos sos militante; vos sos militante político, querido, y a vos no te contesto. Y además te ha ido mal en la elección, no tenés ni un voto. Es que no sos periodista”. Continuó con: “Vos sos un militante y te va mal, papá, no sacaste ni un voto. Venir a hacer política con los niños discapacitados, vos vivís una vida miserable”.