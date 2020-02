El aumento de casos del coronavirus no significa un cambio en la trayectoria del brote

El número total de casos del nuevo coronavirus COVID19 asciende a 59.804, lo que supone un aumento de 13.332 casos con respecto al recuento que se hacía hasta ayer.

Este aumento significativo se debe principalmente a un cambio en la forma de contar los casos y no a la existencia de casos nuevos, ya que las autoridades chinas han añadido personas sospechosas de estar infectadas con el virus a través de radiografías y no de exámenes de laboratorio, según la Organización Mundial de la Salud.

Hemos visto un aumento significativo en el número de casos reportados en China, pero no un cambio significativo en la trayectoria del COVID19”, dijo Michael Ryan, del programa de emergencias de esa Organización.

Ayer, la OMS informó que el número de casos en China se había estabilizado en la última semana, mientras el número de países que había reportado casos no ha aumentado desde el 4 de febrero.

La mayoría de 13.332 nuevos casos de los que se han dado cuenta hoy están en la provincia de Hubei, la más afectada por el brote de este nuevo corona virus desde que se descubrió en diciembre de 2019.

El doctor Ryan indicó que tampoco se ha observado un cambio significativo de trayectoria en la mortalidad del virus, que ha causado ya 1367 muertes en China, y que se mantiene en torno al 2%.

Además, tampoco han variado otros patrones registrados, como que el virus es mucho más grave en las personas mayores de 40 años, haciéndose más severo por cada década de aumento en la edad, o que afecta más a los hombres que a las mujeres.

Nuevo método de recuento

En la provincia de Hubei, un profesional médico puede clasificar ahora un caso sospechoso de coronavirus como clínicamente confirmado basándose en una radiografía del pecho, en lugar de una prueba de laboratorio. En el resto de China y fuera de ese país se seguirán confirmando los casos en laboratorio.

Esta nueva forma de clasificación permite una respuesta más rápida, sin tener que esperar la confirmación del laboratorio, logrando que la gente pueda conseguir cuidados médicos.

La OMS va a informar de los casos confirmados con ambos métodos. El doctor Michael Ryan insistió en que esto no significa que el contagio esté aumentando, como muestran los análisis rutinarios que se hacen, en China y otros países, durante la temporada de gripe

En este momento, no vemos actividad de coronavirus en esas muestras. Eso indica que el iceberg puede que no sea tan grande. No es una garantía. Pero esta idea de que hay un iceberg enorme y solo estamos detectando un 1, 2 ó 5% está basado en conjeturas y esas conjeturas y especulaciones son tan validas como las especulaciones en la otra dirección. Hay trabajo por hacer para ver cómo de grande es ese iceberg”, aseguró.