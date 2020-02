Allanamientos simultáneos en las oficinas de Autopistas del Sol, Acceso Oeste y Natal

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal, por el negociado de los peajes durante el gobierno de Mauricio Macri, que habría beneficiado a una de sus empresas. Además se investiga el rol que le cupo al ex mandatario en dicha operación comercial.

La Plata, 13 Feb (InfoGEI).- El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, ordenó este jueves, allanamientos simultáneos en las empresas concesionarias de las autopistas, Panamericana y del Oeste, en la causa que investiga presuntas irregularidades en la venta de acciones de la empresa (de la familia presidencial) Socma, a dichas firmas concesionarias, según informaron fuentes de Comodoro Py.

Asimismo, en la causa también se Investiga si hubo negociaciones incompatibles y fraude al Estado, ya que el ex mandatario, fue el que dispuso aumentos en los peajes, mientras la empresa de su grupo familiar (Socma), negociaba el valor de venta de las acciones con las firmas que finalmente se quedaron con los peajes, situación ésta, que ubica al ex presidente Mauricio Macri, en los dos lados del mostrador.

Los allanamientos ordenados por el juez, se realizaron en forma simultánea en la mañana de este jueves, en las oficinas de Autopistas del Sol, en Panamericana y Thames, y también en las del Acceso Oeste, ubicadas en Ituzaingó.

En la denuncia del negociado, que beneficiaría a la empresa emblema de la familia Macri, Socma, además del ex presidente, están involucrados: el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich; el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel; y el ex jefe de la cartera de Hacienda, Nicolás “terreno baldío” Dujovne, quienes de acuerdo a la fuente, se encontrarían “muy complicados”. (InfoGEI)Jd

Foto: El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, investiga a Macri y a la empresa Socma, por la venta de acciones de los peajes. Télam/InfoGEI

