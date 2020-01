Argentina vuelve a la CELAC

Nuestro país no concurrió a la anterior cumbre CELAC 2019, por divergencias en el posicionamiento regional que tenía el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri. Este retorno significa la recuperación del rol activo que supo tener el país en la Comunidad que agrupa a los 33 países de América Latina y el Caribe y donde las decisiones se toman por consenso.

La creación de la CELAC en 2010, producto de la fusión entre el Grupo Río y la Cumbre de América Latina y el Caribe (CALC), obedeció a la voluntad política de la región de conformar un espacio de coordinación y concertación política sobre la base de valores, intereses y objetivos compartidos, y como la voz concertada de América Latina y el Caribe en foros regionales y multilaterales.

Este año los países miembros se reunirán en México donde tratarán una agenda común integrada por los siguientes temas:

Cooperación aeroespacial y aeronáutica.

Gestión integral de riesgos de desastres naturales.

Foros de Ciencia y Tecnología para la sociedad.

Encuentro de rectores.

Compras consolidadas en común.

Monitoreo de virus y bacterias por resistencia a antibióticos.

Transparencia y lucha contra la corrupción.

Foro Ministerial CELAC – China.

Agenda AGNU.

Órgano de gobernabilidad.

Premios CELAC.

Concertación política regional e intervenciones conjuntas en los foros multilaterales.

Economía azul/Gestión sustentable de los recursos oceánicos.

Diplomacia turística.

Constituye un gesto de apoyo hacia México en su tarea de reconstruir el espacio de diálogo y concertación regional que representa el Foro.

La participación de los países del Caribe anglófono ha permitido fortalecer el vínculo de nuestro país con ellos, lo que ha facilitado su apoyo en la Cuestión Malvinas, la cual ha estado siempre presente a través de comunicados especiales y párrafos en las Declaraciones Políticas adoptadas a través del consenso.

Habrá reuniones bilaterales con México, Panamá, Cuba, Ecuador, Perú y Surinam.

Habrá reunión bilateral con la Secretaria Gral. Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

PERFILES MEXICO

Presidente Andrés Manuel López Obrador

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, Tabasco (sudeste mexicano). En 1988 se fue del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para fundar el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde estuvo hasta 2012. En el 2014 pasó a liderar el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Es Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su primer cargo público fue el de director del Instituto Indigenista de Tabasco en 1977. De 1996 a 1999 fue Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del 2000 al 2005, Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En septiembre de 2006, rechazó el fallo del Tribunal Electoral que declaró Presidente de la República a su rival, el oficialista Felipe Calderón, después de dos meses en los que se sucedieron denuncias de fraude y multitudinarias protestas. En las elecciones de 2012, fue nuevamente candidato presidencial, perdiendo frente a Peña Nieto por menos de 3,5 millones de votos. Finalmente, en su tercer intento, en las elecciones se julio de 2018, ganó la Presidencia con el 53% de los votos, esta vez con su partido MORENA, encabezando la alianza “Juntos Haremos Historia”, junto con el Partido Encuentro Social (PES) de iglesias cristianas evangélicas y el Partido de los Trabajadores (PT) de la izquierda.

Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon

Ebrard Casaubon nació en la Ciudad de México el 10 de octubre de 1959. Estudió Administración Pública en l´École Nationale d’Administration en París, Francia y tiene una Licenciatura en Relaciones Internacionales, por el Colegio de México (1984). Fue Secretario General del PRI en el D.F. (1988 a 1992); Subsecretario de Relaciones Exteriores de 1993 a 1994; y entre 1997 y 2000, diputado federal postulado como independiente por el Partido Verde Ecologista de México. Del 2000 al 2002 fue consejero del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando éste era jefe de gobierno del Distrito Federal. De 2002 a 2004 fue Secretario de Seguridad Pública y de 2004 a 2005 ocupó el cargo de Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal. Fue jefe de Gobierno del Distrito Federal del 5 de diciembre de 2006 al 4 de diciembre de 2012.

INFORMACIÓN ECONÓMICA

MÉXICO

– México es la segunda economía de Latinoamérica, detrás de Brasil, con un PBI de 1.2 billones de dólares (2018).

– En el 2018, el comercio bilateral total alcanzó la cifra de USD 2.612 millones, teniendo potencial para incrementar su volumen.

– La balanza comercial es deficitaria para la Argentina desde el año 2008, alcanzando su máximo en 2017 (déficit de USD 1.435 millones).

– México es el quinto destino de las exportaciones argentinas en América (excluyendo los países del MERCOSUR). Argentina es el cuarto proveedor mexicano dentro de Latinoamérica (y el 32° en general).

– Los principales productos exportados (2018) fueron vehículos para el transporte de mercancías, aceite de girasol, cueros y pieles curtidos de bovino, alcoholes acíclicos y sus derivados (estos productos representaron el 45% de las exportaciones argentinas a México).

– El 69% de las exportaciones argentinas a México son Manufacturas de Origen Industrial; mientras que el 23% son Manufactura de Origen Agropecuario y el 8% Productos Primarios.

– México es un importante inversor en la Argentina, con presencia en diversos sectores, tales como el de comunicaciones, la industria química, caucho y plástico, y el sector de alimentos, bebidas y tabaco. En el caso del sector de comunicaciones, la participación mexicana es de especial importancia.

– México es uno de los principales destinos para los turistas argentinos (490.212 argentinos visitaron México en 2018) mientras que 63.477 mexicanos visitaron la Argentina en el mismo período.

– Argentina y México cuentan con un Acuerdo de Complementación Económica (ACE N° 6), mediante el cual se otorgan preferencias para un universo amplio de productos, en especial industriales.

– Desde 2016, se viene negociando la profundización, ampliación y modernización del ACE 6. La Argentina busca un acceso efectivo al mercado mexicano para los productos agrícolas y agroindustriales.

– En marzo de 2019 se suscribió el 6° protocolo adicional al Apéndice I ACE 55 (MERCOSUR – México), que regula el comercio automotor entre Argentina y México.

PERÚ

– La economía peruana ha logrado importantes avances en su desempeño en los últimos años, con dinámicas tasas de crecimiento del PBI y un bajo nivel de inflación y deuda; manteniendo, al mismo tiempo, tasas de cambio estables.

– El comercio bilateral con Perú aumentó de U$S 848 millones en 2015 a U$S 1358 millones en 2018, con superávit para nuestro país.

– Entre enero y septiembre de 2019 se registró un importante aumento del comercio bilateral en comparación con el mismo período de 2018: las exportaciones aumentaron 34,4 % (de U$S 844 millones a 1135 millones) y las importaciones, casi 50% (de U$S 691 millones a U$S 1036 millones).

– Más del 40% de nuestras exportaciones a Perú fueron manufacturas industriales, entre los que se destaca el complejo sojero (25% del total) y el automotriz (18%). Otros productos de buen desempeño son los camarones y langostinos congelados y cereales.

– De los países de la región latinoamericana, Perú es el tercer destino de las exportaciones argentinas, y Argentina se posiciona como el sexto proveedor de Perú entre los países de Latinoamérica.

– Argentina y Perú están negociando la ampliación y profundización del Acuerdo de Complementación Económica 58 (ACE 58), a través del cual se regula el comercio bilateral. Entre otros aspectos, se busca incluir nuevas disciplinas propias de los acuerdos más modernos, tales como servicios y compras públicas. Se prevé que la III Ronda de Negociaciones tendrá lugar en los primeros meses de 2020. Argentina también pretende mejores condiciones de acceso a mercados en productos agrícolas.

– Se han detectado oportunidades comerciales para incrementar y diversificar productos argentinos en sectores tales como alimentos saludables y gourmet, vino, cosméticos, jabones y productos de perfumería, maní, carne aviar, nutrición animal pet y feed, legumbres.

– También tienen gran potencial los sectores de maquinaria agrícola y con alto valor agregado (maquinaria de seguridad, equipamiento médico, farma y biotecnología); así como el complejo de servicios basados en el conocimiento (SBC), en especial indumentaria y moda, calzado y marroquinería, diseño de muebles y editorial.

ECUADOR

– La balanza comercial con Ecuador ha sido superavitaria en los dos últimos años (USD 55 y 87 millones en 2017 y 2018, respectivamente).

– El comercio bilateral en 2018 arrojó una cifra total de USD 726 millones. Argentina se mantiene como el quinto proveedor de Ecuador entre los países de Latinoamérica.

– Los principales productos exportados por Argentina (año 2018) fueron harina y pellets de aceite de soja, vehículos automóviles para el transporte de mercancías, propano y butano licuado, medicamentos, trigo. Estos cinco productos representan un 61% de la canasta exportadora argentina hacia Ecuador.

– Durante 2019 aumentaron exportaciones de vehículos y productos farmacéuticos.

– El 55% de las importaciones desde Ecuador hacia la Argentina son bananos.

– Se han identificado oportunidades comerciales en agroalimentos tales como maní, miel, arándanos, quesos, limones, peras, manzanas, duraznos, ciruelas, frutos secos, aceite de oliva y girasol, aceitunas, alcaparras, entre otros.

– Argentina es un destino interesante para turistas y estudiantes ecuatorianos. En 2018 ingresaron 31.219 pasajeros provenientes de Ecuador, cifra que podría aumentar ante un eventual restablecimiento de vuelos directos entre Argentina y Ecuador.

– Los países del MERCOSUR conducen su comercio bilateral con Ecuador a través del Acuerdo de Complementación Económica 59 (ACE 59).

CELAC 2020

ANTIGUA Y BARBUDA: Ministro de Asuntos Exteriores, Inmigración y Comercio Internacional: EVERLY PAUL GREENE

MANCOMUNIDAD DE LAS BAHAMAS: Ministro de Asuntos Exteriores, Darren Allan HENFIELD

BARBADOS: Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional SENADOR JEROME WALCOTT.

BELICE: Ministro de Asuntos Exteriores WILFRED PETER ELRINGTON

REPÚBLICA DE CHILE: Vicecanciller CAROLINA VALDIVIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA: Directora de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, ADELA MARIA MAESTRE CUELLE

REPÚBLICA DE COSTA RICA: Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, MANUEL VENTURA ROBLES

MANCOMUNIDAD DE DOMINICA: Ministro de Asuntos Exteriores, Negocios Internacionales y Relaciones con la Diáspora, KENNETH M. DARROUX.

REPÚBLICA DE EL SALVADOR: Ministra de Relaciones Exteriores, ALEXANDRA HILL TINOCO

GRANADA: Ministro de Relaciones Exteriores, PETER CHARLES DAVID.

REPÚBLICA DE GUATEMALA: Ministra de Relaciones Exteriores, SANDRA ÉRICA JOVEL POLANCO

REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA: Ministra de Asuntos Exteriores Dra. Karen CUMMINGS.

REPÚBLICA DE HAITÍ: Ministro de Asuntos Exteriores y Cultos de Haití, BOCCHIT EDMOND

REPÚBLICA DE HONDURAS: Secretario de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, LISANDRO ROSALES BANEGAS.

JAMAICA: Ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior, KAMINA JOHNSON – SMITH.

REPÚBLICA DE NICARAGUA: Ministro de Relaciones Exteriores, DENIS RONALDO MONCADA COLINDRES.

REPÚBLICA DE PANAMÁ: Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, ALEJANDRO FERRER.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY: viceministro de Relaciones Exteriores EMBAJADOR JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS BEDOYA

REPÚBLICA DOMINICANA: Ministro de Relaciones Exteriores, MIGUEL VARGAS MALDONADO

FEDERACIÓN DE SAN CRISTÓBAL Y NIEVES: Ministro de Asuntos Exteriores y de Aviación MARK ANTHONY GRAHAM BRANTLEY

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS: Vice Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, LOUIS HILTON STRAKER.

SANTA LUCÍA: Ministra En La Oficina Del Primer Ministro con Responsabilidad en Relaciones Exteriores, HON. SARAH FLOOD-BEAUBRUN

REPÚBLICA DE SURINAME: Ministra de Asuntos Exteriores, YLDIZ DEBORAH POLLACK – BEIGHLE

REPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGO: Ministro de Asuntos Exteriores y de la CARICOM, HON. DENNIS MOSES

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY: Ministro de Relaciones Exteriores, RODOLFO NIN NOVOA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: Viceministro para América Latina del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, RANDER ISMAEL PEÑA.

