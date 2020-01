Últimos días de inscripción al Triatlón de Azul

https://sportick.com.ar/sis/users/start/evento/tsa



Asimismo, los azuleños tienen la opción de inscribirse de manera presencial en el local RODA-2 (Pellegrini 1099) de 9 a 12 y de 17 a 20.30 horas.

#ElTriatlonDelVerano se llevará a cabo el día sábado 11 de enero de 2020 en el Balneario Municipal de Azul sobre distancias de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de pedestrismo.

“El Triatlón es un ícono de Azul”

El joven Gerónimo Dhereté es presente y futuro del triatlón. Ha obtenido triunfos en las dos primeras fechas del Campeonato de la Federación Bonaerense (Monte Hermoso y Necochea) y se subió al segundo escalón del podio en el Olímpico de Mar del Plata. Ahora, se prepara para correr en su casa. “Es un ícono en la ciudad que hace más de 30 años que se viene realizando”, comenta Dhereté acerca del Short de Azul. “Es la tercera vez que voy a correr en mi ciudad. Siempre lo vi desde el cordón de la vereda y es emocionante ver cómo Azul se vuelca a ver el tria”.

La tercera fecha del Calendario FeBoTria promete una competencia vibrante en ambas ramas, con los azuleños Dhereté y Johanna Pennella (ganadora en Monte y segunda en Necochea) como protagonistas. Y con los defensores del título presentes: Romina Palacio Balena y Flavio Morandini.

Me siento muy bien. He tenido grandes avances. Por los resultados que vengo acumulando voy a tener una presión extra que espero me juegue a favor. Por eso me quiero centrar en los entrenamientos y tratar que el 11 sea el mejor día”. añade el triatleta, que últimamente ha dedicado más trabajo a la bicicleta y al pedestrismo, esto último viéndose plasmado en Mar del Plata un mes atrás, con su mejor marca personal a pie.