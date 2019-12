Evo Morales es declarado Padre y Mentor de la Revolución boliviana

Especial para Del Pueblo Noticias por *Verónica Zapata.- El miércoles 18 de Diciembre miles de militantes se concentraron en el estadio municipal de Shinahota que recordó la victoria del MAS-IPSP en el 2005, y el inicio de la denominada Revolución Democrática y Cultural.

Participaron del histórico acto las seis federaciones del trópico de Cochabamba, delegaciones de San Julián de Santa Cruz, El Alto, Potosí y otras regiones que llegaron con sus whipalas, la tricolor boliviana y las azules del M.A.S. bajo la consigna “Evo es pueblo”, “Evo no estás solo” y “No tenemos miedo” en referencia a la orden de aprensión contra el Evo Morales que se encuentra en Argentina en calidad de refugiado.

En este gran acto el líder cocalero Andronico Rodríguez leyó un manifiesto donde se declaró a Evo Morales padre y mentor de este proceso de la Revolución Democrática y Cultural. A su vez, en ese preciso momento se concretó la amenaza de dictar una orden de detención contra Evo Morales de parte del gobierno golpista, algo que la usurpadora Áñez ya había anticipado días atrás, dejando al descubierto su manejo del poder judicial a su antojo.

Por otra parte, desde Argentina, Evo Morales sostuvo: “No me asusta” la orden de detención es: “Injusta e inconstitucional”. El regalo que recibo de este gobierno de facto en este día es una orden de aprensión. “Desde 1989, todos los presidentes me han procesado por sedición, terrorismo, hasta de narcotraficante y asesino, pero mientras tenga la vida y el destino me acompañe voy a seguir en la lucha política por una Bolivia digna y soberana. Porque trabajamos por los más humildes, es nuestro pecado y delito”.

Evo Morales, jefe de campaña del M.A.S. se comunicó con sus compatriotas de Bolivia que se encontraban en el festejo por el aniversario de la Revolución Democrática y Cultural por vía telefónica desde Argentina y sostuvo: “Estoy muy contento de que tanta gente esté festejando este aniversario, saludo a los dirigentes departamentales y nacionales, y muy especialmente a la juventud. Por ahora, estoy un poco lejos de ustedes, pero pronto estaremos juntos como siempre batallando por una Bolivia digna y trabajando por los más humildes. Pronto estaremos ahí fortaleciendo la parte orgánica y política, para garantizar la liberación de nuestra querida Bolivia.

Quiero decirles hermanas y hermanos, que desde las elecciones hemos vivido momentos difíciles, saludo la gran resistencia de los trabajadores, profesionales, etc., especialmente del movimiento indígena. Han resistido en La Paz las 20 provincias a la cabeza del pueblo alteño, tengo mucho respeto y admiración por nuestros hermanos aymaras.

En Cochabamba a la cabeza de las seis federaciones del trópico como siempre unidos y organizados. Duele mucho haber perdido tantas vidas, el gobierno de facto masacra a nuestra gente, aplica políticas de genocidio, pero también está el pueblo en resistencia. Pido unidad, estamos planificando aceleradamente todo para las próximas elecciones, volveré y volveremos millones para recuperar mediante el proceso de cambio un gobierno para el pueblo.

Compañeras y compañeros del trópico escúchenme bien, ya dijo el gobierno de facto que volverá la D.E.A. a Bolivia, recuerden ustedes el día de la concentración del 17 de mayo, esa gran concentración de más de un millón de hermanas y hermanos en el aeropuerto de Chimoré, yo les decía a la juventud: “Si la derecha vuelve construirá bases militares norteamericanas en Bolivia.

La derecha no llega al poder democráticamente esta vez, sino por golpe de estado, y están diciendo que van a volver las bases militares, la U.S.A.I.D. que tiene programas supuestamente de ayuda, pero a cambio de la privatización de nuestros recursos naturales. Hermanas y hermanos en 13 años con 9 meses y 18 días nunca sacamos préstamos del banco central de Bolivia para pagar aguinaldos y sueldo, en el primer mes la dictadura de Camacho, Mesa y Áñez se prestó 2.800 millones de boliviano para ello.

Están destrozando la economía nacional y ahora dicen que no tienen para pagar sueldos y aguinaldos. Yo advertía en el pasado que si la derecha volvía iban a empezar a subir los impuestos. En el departamento de Santa Cruz la energía subió, un hermano me dijo que pagaba 120 bolivianos y ahora paga 470 bolivianos, esa es la derecha, eso es el neoliberalismo, por eso hermanas y hermanos deben tener mucha consciencia y mucha responsabilidad por la patria.

El mejor regalo a Evo en este día es una orden de aprensión de parte de los golpistas, sepan que no me asusta, me da más energía y fuerza, mientras tenga la vida y el destino me acompañe vamos a seguir la lucha por una Bolivia digna y soberana”.

Luego, Evo Morales realizó una comparación entre el descuartizamiento de Tupak Katari en época de la conquista y el actual intento de descuartizamiento político que quieren llevar adelante los golpista contra el líder indígena Evo Morales. Comentó que las encuestas dan por ganador en una próxima elección al M.A.S., y condenó que a un mes de la masacre de Senkata no haya ningún responsable encarcelado.

Siguió en su alocución: “Estoy convencido que vamos a ganar las elecciones en la primera vuelta, la unidad será el triunfo de los más humildes y de los pobres, será la derrota del imperialismos y el capitalismo. Hemos demostrado que otra Bolivia es posible y otro mundo es posible, eso es lo que no nos perdonan. De nuestro proyecto de industrialización del litio estaba afuera EEUU, este golpe de estado fue el golpe al litio” finalizó Morales con su discurso ante un público multitudinario que lo escuchaba atentamente.

Conferencia de prensa en rechazo a la orden de detención de Evo Morales.

El 18 de diciembre se llevó a cabo una conferencia de prensa de la que participaron numerosos dirigentes de las diferentes organizaciones sociales que integran el Pacto de Unidad en rechazo y resistencia al golpe de estado, para repudiar la orden de aprensión contra Evo Morales. Esta orden fue emitida el día de ayer, justo en el día en que se llevaba adelante el festejo por los 14 años de la Revolución Democrática y Cultural con un multitudinario acto histórico.

Durante la conferencia de prensa Andronico Rodríguez, el líder cocalero sostuvo: “Hoy que recordamos 14 años del día de la Revolución Democracia y Cultural, recibo esta noticia.

Lamentablemente la historia se repite, en el 2000 y 2001 nuestros dirigentes fueron procesados por sedición, terrorismo y alzamiento armado. Ahora sin ninguna prueba nuevamente procesan a los dirigentes y ordenan mandamiento de aprensión contra Evo morales.

Lo que fue rechazado en esta contundente y gran concentración. Si quieren detener a Evo Morales, entonces les pedimos que hagan miles de cárceles porque aquí estamos los movimientos sociales dispuestos a defender a Evo Morales e identificados con nuestro proceso revolucionario que de manera responsable ha llevado adelante, gracias a la lucha de los movimientos sociales, el presidente Evo”.

Queremos saber la figura legal que están manejando en este momento contra Evo Morales, y no solo contra nuestro presidente, sino contra muchos dirigentes detenidos y procesados con pruebas plantadas. Esto es rechazado por nosotros y si esto sigue y no hay condiciones para el proceso electoral, pues con seguridad los movimientos sociales se van a ver obligados a reunirse de manera inmediata y evaluar esta situación para posteriores medidas”.

En la conferencia de prensa un dirigente de la Confederación de Trabajadores Campesino sostuvo: “Rechazamos rotundamente a nivel nacional este acto de ordenar la detención de Evo Morales, es uno más entre otros actos del gobierno de facto para acallar y amedrentar a nuestro presidente y a las organizaciones sociales, pero están equivocados, lo único que hacen es lograr que muchos bolivianos se sumen a esta lucha democrática que enfrentamos. Estamos en estado de emergencia y hay unidad en los movimientos sociales y no vamos a permitir ningún encarcelamiento a nuestro líder indígena indiscutido a nivel nacional hermano evo Morales”.

Por Verónica Zapata. Periodista y psicóloga boliviana.

